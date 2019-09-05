Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40623

5 сентября 2019, 10:25



Уже за сентябрь жители домов, находящихся на территории УК «Талнахбыт», получат две платёжки.

«Для того чтобы заключить договор с НТЭК, необходимо было провести собрание собственников, после чего договора заключались уже напрямую. 93% домов Норильска уже провели такие собрания, и жильцы этих домов перешли на прямые договора, - комментирует Евгений Войник, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Норильска. - Исключение здесь составляет только территория «Талнахбыта». А по закону, если у управляющей компании есть задолженность за поставку ресурсов, ресурсоснабжающая организация имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора с УК. Что и было сделано. 31 июля НТЭК уведомила собственников, «Талнахбыт» и администрацию города о том, что с 1 сентября в связи с задолженностью УК перед НТЭК, договор с компанией расторгается. В этом случае для заключения прямых договоров необходимости проводить собрание собственников нет». Таким образом, с 1 сентября договор между собственниками и АО НТЭК на территории УК «Талнахбыт» заключён напрямую. Собственники в октябре – за сентябрь - получат две платежки: от НТЭК по горячей и холодной воде и от управляющей компании за жилищную услугу. Для собственников в этой части ничего не меняется, подчеркивает Евгений Войник, можно будет вносить плату в привычных кассах управляющей компании. Долги собственников передаются из УК в НТЭК. В дальнейшем уже ресурсники будут взыскивать с неплательщиков долги.

Просмотров:172 Как оказалось, управляющая компания «Талнахбыт» - единственная в Норильске, не вошедшая в систему РКЦ и не перешедшая на прямые договора с ресурсоснабжающими организациями. Система прямых платежей позволяет «ресурсникам», к которым относятся АО НТЭК и МУП КОС, самостоятельно вести работу с собственниками. Таким образом, все управляющие компании Норильска, кроме талнахской, получают с жильцов оплату только за предоставляемые услуги: вывоз мусора, уборку подъездов, снегоуборку и т. д. И только «Талнахбыт» до сентября служил промежуточным звеном между собственниками и поставщиками воды и тепла. Сейчас же ситуация на территории «Талнахбыта» из-за накопившихся долгов вышла из-под контроля жилищной компании.«Для того чтобы заключить договор с НТЭК, необходимо было провести собрание собственников, после чего договора заключались уже напрямую. 93% домов Норильска уже провели такие собрания, и жильцы этих домов перешли на прямые договора, - комментирует Евгений Войник, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Норильска. - Исключение здесь составляет только территория «Талнахбыта». А по закону, если у управляющей компании есть задолженность за поставку ресурсов, ресурсоснабжающая организация имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора с УК. Что и было сделано. 31 июля НТЭК уведомила собственников, «Талнахбыт» и администрацию города о том, что с 1 сентября в связи с задолженностью УК перед НТЭК, договор с компанией расторгается. В этом случае для заключения прямых договоров необходимости проводить собрание собственников нет».Таким образом, с 1 сентября договор между собственниками и АО НТЭК на территории УК «Талнахбыт» заключён напрямую. Собственники в октябре – за сентябрь - получат две платежки: от НТЭК по горячей и холодной воде и от управляющей компании за жилищную услугу.Для собственников в этой части ничего не меняется, подчеркивает Евгений Войник, можно будет вносить плату в привычных кассах управляющей компании. Долги собственников передаются из УК в НТЭК. В дальнейшем уже ресурсники будут взыскивать с неплательщиков долги.