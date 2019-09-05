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5 сентября 2019, 10:57



На Таймыре запустят завод по переработке мяса северного оленя.

Предполагается, что завод будет модульным сооружением с возможностью территориального перемещения цехов в зависимости от потребностей оленеводов. Предприятие будет перерабатывать мясо как домашнего, так и дикого оленя. «Нельзя затягивать работу по строительству завода. Нужно за эту зиму полностью проработать вопрос его возведения и оснащения необходимым оборудованием, чтобы в летнюю навигацию можно было завести необходимое оборудование и запустить в работу первую очередь», — сказал губернатор Александр Усс. Оленеводством в крае занимаются в трёх районах — Таймырском Долгано-Ненецком, Эвенкийском, Туруханском. Наибольшее число оленей на Таймыре — 127 тысяч голов. Именно поэтому и было принято решение первый завод разместить на территории этого района. На встрече с коренными малочисленных народами губернатор также обсудил вопросы обучения молодёжи из северных территорий региона в вузах края и разработку планов по дальнейшему развитию традиционных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:152 В 2020 году на Таймыре запустят первую очередь завода по переработке мяса северного оленя. Об этом на встрече с членами президиума Региональной ассоциации коренных малочисленных народов Севера губернатору Красноярского края Александру Уссу сообщил заместитель председателя правительства Анатолий Цыкалов.Предполагается, что завод будет модульным сооружением с возможностью территориального перемещения цехов в зависимости от потребностей оленеводов. Предприятие будет перерабатывать мясо как домашнего, так и дикого оленя.«Нельзя затягивать работу по строительству завода. Нужно за эту зиму полностью проработать вопрос его возведения и оснащения необходимым оборудованием, чтобы в летнюю навигацию можно было завести необходимое оборудование и запустить в работу первую очередь», — сказал губернатор Александр Усс.Оленеводством в крае занимаются в трёх районах — Таймырском Долгано-Ненецком, Эвенкийском, Туруханском. Наибольшее число оленей на Таймыре — 127 тысяч голов. Именно поэтому и было принято решение первый завод разместить на территории этого района.На встрече с коренными малочисленных народами губернатор также обсудил вопросы обучения молодёжи из северных территорий региона в вузах края и разработку планов по дальнейшему развитию традиционных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.Фото Владимира Макушкина