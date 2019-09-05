Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40625

5 сентября 2019, 11:11



Норильчан приглашают принять участие в конкурсе «Молодой предприниматель России».

До 30 сентября проводится заочный региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». Он организован краевым Дворцом молодёжи в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства». К участию в конкурсе допускаются граждане РФ в возрасте от 14 до 30 лет (включительно), имеющие постоянное место жительства и осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Красноярского края. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Интернет-предпринимательство»; «Социальное предпринимательство»; «Производство»; «Инновационное предпринимательство»; «Торговля»; «Сфера услуг». Подробная информация об участии и регистрации в системе АИС «Молодёжь России». С положением конкурса можно ознакомиться на сайте норильск.рф.

Просмотров:109 До 30 сентября проводится заочный региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». Он организован краевым Дворцом молодёжи в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства».К участию в конкурсе допускаются граждане РФ в возрасте от 14 до 30 лет (включительно), имеющие постоянное место жительства и осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Красноярского края.Конкурс проводится по следующим номинациям: «Интернет-предпринимательство»; «Социальное предпринимательство»; «Производство»; «Инновационное предпринимательство»; «Торговля»; «Сфера услуг». Подробная информация об участии и регистрации в системе АИС «Молодёжь России».С положением конкурса можно ознакомиться на сайте норильск.рф.