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5 сентября 2019, 11:22



Форсайт-сессия по развитию энецкого языка пройдёт в заполярной столице 11 октября.

Участники встречи обсудили грантовый проект «Проведение форсайт-сессии по сохранению и развитию энецкого языка», поддержку которому оказали Таймырский местный фонд содействия развитию науки, культуры, образования и спорта «Красноярская Арктика» и автономная некоммерческая организация «Экспертный Центр – Проектный Офис Развития Арктики». Как рассказала руководитель информационного методического центра Анна Карташова, проект ориентирован на представителей власти, бизнеса, общественности, некоммерческого сектора, и должен определить перспективу развития энецкого языка на три года. «Результатом работы проекта станет визуализированная «карта будущего», в которой будут описаны основные возможные события, направленные на сохранение и развитие энецкого языка. Карту планируется представить в рамках празднования Дня Таймыра, также она будет размещена на сайте энцы.рф», - подчеркнула Анна Петровна. А пока, до начала форсайт-сессии, члены инициативной группы посетят посёлок Потапово, где представят учебное пособие по энецкому языку «Энчу букварь», автором которого является Дарья Болина. Здесь с воспитанниками подготовительной группы детского сада, а также первоклассниками будет проводиться его апробация и согласование с представителями энецкого народа, носителями родного языка. В ходе совещания стороны обсудили состав инициативной группы, список участников форсайт-сессии, а также - формы проведения занятий по апробации нового букваря. Срок реализации гранта - с августа по декабрь 2019 года. Сумма финансовой поддержки составила 100 тысяч рублей. Результатом станут 200 экземпляров энецкого букваря и рабочих тетрадей к ним, также будет разработан видеокурс энецкого языка. Задачами проекта являются привлечение к вопросу изучения современного состояния энецкого языка ученых-лингвистов и культурологов, представление профессиональному сообществу новой версии энецкого алфавита, новой редакции учебного пособия «Энчу букварь» с учётом внесенных изменений в энецкий алфавит и словника, а также разработка и создание «Карты будущего» энецкого языка на основе принятых экспертных решений и расширение информационного поля по состоянию энецкого языка в сети Интернет. Фото из архива ЗП

Просмотров:120 Очередное заседание рабочей группы по созданию энецкой письменности прошло накануне под председательством заместителя главы Таймыра по вопросам образования и культуры Татьяны Друпповой в управлении образования Дудинки состоялось.Участники встречи обсудили грантовый проект «Проведение форсайт-сессии по сохранению и развитию энецкого языка», поддержку которому оказали Таймырский местный фонд содействия развитию науки, культуры, образования и спорта «Красноярская Арктика» и автономная некоммерческая организация «Экспертный Центр – Проектный Офис Развития Арктики».Как рассказала руководитель информационного методического центра Анна Карташова, проект ориентирован на представителей власти, бизнеса, общественности, некоммерческого сектора, и должен определить перспективу развития энецкого языка на три года.«Результатом работы проекта станет визуализированная «карта будущего», в которой будут описаны основные возможные события, направленные на сохранение и развитие энецкого языка. Карту планируется представить в рамках празднования Дня Таймыра, также она будет размещена на сайте энцы.рф», - подчеркнула Анна Петровна.А пока, до начала форсайт-сессии, члены инициативной группы посетят посёлок Потапово, где представят учебное пособие по энецкому языку «Энчу букварь», автором которого является Дарья Болина. Здесь с воспитанниками подготовительной группы детского сада, а также первоклассниками будет проводиться его апробация и согласование с представителями энецкого народа, носителями родного языка.В ходе совещания стороны обсудили состав инициативной группы, список участников форсайт-сессии, а также - формы проведения занятий по апробации нового букваря.Срок реализации гранта - с августа по декабрь 2019 года. Сумма финансовой поддержки составила 100 тысяч рублей. Результатом станут 200 экземпляров энецкого букваря и рабочих тетрадей к ним, также будет разработан видеокурс энецкого языка.Задачами проекта являются привлечение к вопросу изучения современного состояния энецкого языка ученых-лингвистов и культурологов, представление профессиональному сообществу новой версии энецкого алфавита, новой редакции учебного пособия «Энчу букварь» с учётом внесенных изменений в энецкий алфавит и словника, а также разработка и создание «Карты будущего» энецкого языка на основе принятых экспертных решений и расширение информационного поля по состоянию энецкого языка в сети Интернет.Фото из архива ЗП