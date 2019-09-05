Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40627

5 сентября 2019, 12:45



В Норильске пенсионерка отдала мошенникам более 120 тысяч рублей.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, а также личность злоумышленника. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит мошеннику за данное преступление, – лишение свободы сроком на 5 лет.

Просмотров:109 Ей обещали компенсацию за купленные ранее БАДы. 124 тысячи перевела пенсионерка мошеннику, который убедил её в том, что она может получить деньги после оплаты налоговой пошлины и страхового взноса.Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, а также личность злоумышленника. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит мошеннику за данное преступление, – лишение свободы сроком на 5 лет.