5 сентября 2019, 12:46



Автопарк скорой помощи Норильска пополняется.

Помимо этого 50 новых авто класса B и 11 машин с реанимационным оборудованием класса C поступили в медучреждения края после окончания Универсиады. Машины поступили в Минусинск, Лесосибирск, Красноярск, Бородино, Канск, Ачинск, Назарово, Енисейск, Дивногорск, а также в Богучанский, Тюхтетский, Большемуртинский, Ермаковский, Нижнеингашский, Пировский, Таймырский, Саянский, Сухобузимский, Березовский, Северо-Енисейский и Эвенкийский районы. В Норильск две машины скорой помощи после Универсиады прибыли ещё в июле и сегодня активно используются в работе. Фото Ирины Яринской

До конца года для населённых пунктов края купят 18 новых автомобилей скорой помощи, сообщается на официальном портале Красноярского края. Это скорые классов B и C. Закупка ведётся в соответствии с распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева. По нему в регионы страны планируется поставить 1 200 автомобилей скорой медицинской помощи на общую сумму пять миллиардов рублей.