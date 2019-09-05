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5 сентября 2019, 13:36



НГИИ и «Родина» станут площадками Международной научно-практической конференции «Освоение Арктики: природа, город, человек».

В кинокомплексе «Родина» для всех желающих пройдут показы научно-популярных фильмов и творческие встречи с их авторами, настоящими исследователями Арктики. В институте откроются интерактивные площадки и тематические выставки. Подробная программа будет опубликована в ближайшее время. События конференции будут интересны не только академическому сообществу. Организаторы конференции - Агентство развития Норильска в партнерстве с Клубом исследователей Таймыра, Норильским государственным индустриальным институтом, ФГБУ «Объединённая дирекция заповедников Таймыра» при поддержке администрации города и компании «Норильский никель». Цель конференции - объединить усилия научных учреждений, НКО, местного сообщества в исследованиях по вопросам развития арктической территории и содействовать в установлении партнерских отношений международных и российских организаций. Доклады конференции войдут в очередной номер журнала «Научный вестник Арктики», который будет размещён в базе данных «Российский индекс научного цитирования». Фото Владимира Макушкина

Просмотров:94 Конференция пройдёт 27-29 сентября. Откроется она в НГИИ 27 сентября в 10.30 пленарным заседанием «Арктика сегодня». Почвовед Лаврентийского университета Грэм Спайерс из города Садбери, Онтарио, Канада, поделится опытом озеленения промышленных территорий северных городов. После этого ведущий архитектор и основатель центра развития архитектуры города Эйндховена (Голландия) Кис Донкерс представит доклад об особенностях урбанистической трансформации. В течение трёх дней в институте будут работать секции по нескольким направлениям: история освоения Арктики; сохранение гео- и биоразнообразия Арктики; развитие городской среды в условиях Арктики. Спикерами выступят представители российской и зарубежной науки.В кинокомплексе «Родина» для всех желающих пройдут показы научно-популярных фильмов и творческие встречи с их авторами, настоящими исследователями Арктики. В институте откроются интерактивные площадки и тематические выставки.Подробная программа будет опубликована в ближайшее время.События конференции будут интересны не только академическому сообществу.Организаторы конференции - Агентство развития Норильска в партнерстве с Клубом исследователей Таймыра, Норильским государственным индустриальным институтом, ФГБУ «Объединённая дирекция заповедников Таймыра» при поддержке администрации города и компании «Норильский никель».Цель конференции - объединить усилия научных учреждений, НКО, местного сообщества в исследованиях по вопросам развития арктической территории и содействовать в установлении партнерских отношений международных и российских организаций. Доклады конференции войдут в очередной номер журнала «Научный вестник Арктики», который будет размещён в базе данных «Российский индекс научного цитирования».Фото Владимира Макушкина