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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
14:49 «Норникель» и российский экспортный центр расширяют партнёрство.
14:14 ОБЖ с пожарными: в норильских школах уроки поведения в экстремальных ситуациях провели сотрудники 7-го отряда ФПС по краю.
13:52 Для талантливых детей из Арктики заработал международный образовательный лагерь в Анапе.
13:36 НГИИ и «Родина» станут площадками Международной научно-практической конференции «Освоение Арктики: природа, город, человек».
12:46 Автопарк скорой помощи Норильска пополняется.
12:45 В Норильске пенсионерка отдала мошенникам более 120 тысяч рублей.
11:22 Форсайт-сессия по развитию энецкого языка пройдёт в заполярной столице 11 октября.
11:11 Норильчан приглашают принять участие в конкурсе «Молодой предприниматель России».
10:57 На Таймыре запустят завод по переработке мяса северного оленя.
10:25 Уже за сентябрь жители домов, находящихся на территории УК «Талнахбыт», получат две платёжки.
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