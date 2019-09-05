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5 сентября 2019, 13:52



Для талантливых детей из Арктики заработал международный образовательный лагерь в Анапе.

Смена лагеря продлится до 10 сентября. Итоги проекта «Таланты Арктики. Дети» представят Постоянному форуму ООН по вопросам коренных народов. Проект реализуется при поддержке Совета Федерации, Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, компании «Норникель», ПАО «Лукойл», ассоциации «Талантливая молодежь». Напомним, в конце прошлого года «Норникель» подписал соглашение с Федеральным агентством по делам национальностей о взаимодействии и сотрудничестве в сфере поддержки коренных малочисленных народов Севера. «Норникель» и ФАДН России договорились вместе решать проблемы местных сообществ, например, вопросы, связанные с образованием. До этого компания также оказывала поддержку малочисленным народам и за последние восемь лет направила на эти цели более 500 млн руб. Один из наиболее крупных проектов «Норникеля» — строительство нового жилья в посёлке Тухард. Компания также является основным участником северного завоза на Таймыре: флот компании ежегодно доставляет в отдалённые посёлки уголь, дизельное топливо, стройматериалы. Фото: сайт Федерального агентства по делам национальностей

Просмотров:81 В Анапе открылся международный культурно-образовательный лагерь «Таланты Арктики» для детей из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. На первую смену приехали 150 ребят из 13 субъектов, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей. Для отдыхающих подготовлена насыщенная программа с мастер-классами и лекториями, посвящёнными Году театра в России, уроками риторики, иностранного языка и географии. Важная задача лагеря — сохранение традиционной культуры и языков коренных народов. Одновременно с этим решаются задачи социализации детей, формирования у них экологической ответственности.Смена лагеря продлится до 10 сентября. Итоги проекта «Таланты Арктики. Дети» представят Постоянному форуму ООН по вопросам коренных народов. Проект реализуется при поддержке Совета Федерации, Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, компании «Норникель», ПАО «Лукойл», ассоциации «Талантливая молодежь».Напомним, в конце прошлого года «Норникель» подписал соглашение с Федеральным агентством по делам национальностей о взаимодействии и сотрудничестве в сфере поддержки коренных малочисленных народов Севера. «Норникель» и ФАДН России договорились вместе решать проблемы местных сообществ, например, вопросы, связанные с образованием. До этого компания также оказывала поддержку малочисленным народам и за последние восемь лет направила на эти цели более 500 млн руб. Один из наиболее крупных проектов «Норникеля» — строительство нового жилья в посёлке Тухард. Компания также является основным участником северного завоза на Таймыре: флот компании ежегодно доставляет в отдалённые посёлки уголь, дизельное топливо, стройматериалы.Фото: сайт Федерального агентства по делам национальностей