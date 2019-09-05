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5 сентября 2019, 14:14



ОБЖ с пожарными: в норильских школах уроки поведения в экстремальных ситуациях провели сотрудники 7-го отряда ФПС по краю.

Месячник безопасности продлится до 27 сентября. За это время школьники побывают в пожарно-спасательных частях города с экскурсиями, им покажут технику, пожарно-техническое вооружение и оборудование, ребята смогут самостоятельно примерить боевую одежду пожарного. Затем для желающих организуют экскурсии по подразделениям части, познакомят с бытом пожарных. Фото предоставлено пресс-службой 7-го отряда ФПС по Красноярскому краю

Просмотров:86 Занятия по основам безопасности жизнедеятельности организованы в рамках Всероссийского открытого урока и месячника безопасности детей в Красноярском крае. Сотрудники норильской пожарной части со 2 сентября рассказывали ребятам о том, как действовать в условиях различного рода экстремальных и опасных ситуаций, в том числе в общественных местах. Сотрудники в очередной раз напоминали правила пожарной безопасности в быту, при возникновении пожара. Рассказали детям, какие вещества и предметы опасны, а какими средствами можно потушить огонь.Месячник безопасности продлится до 27 сентября. За это времяшкольники побывают в пожарно-спасательных частях города с экскурсиями, им покажут технику, пожарно-техническое вооружение и оборудование, ребята смогут самостоятельно примерить боевую одежду пожарного. Затем для желающих организуют экскурсии по подразделениям части, познакомят с бытом пожарных.Фото предоставлено пресс-службой 7-го отряда ФПС по Красноярскому краю