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5 сентября 2019, 14:49



«Норникель» и российский экспортный центр расширяют партнёрство.

По соглашению РЭЦ будет содействовать в поиске иностранных покупателей продукции «Норникеля», структурировании экспортных проектов, в том числе с привлечением страховых и кредитных продуктов ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК (входят в группу РЭЦ), маркетинговом продвижении на зарубежных рынках. Документ закрепляет намерение сторон совместно участвовать в конгрессно-выставочных мероприятиях, конференциях по вопросам развития и поддержки экспорта металлургической продукции, а также использовать возможности зарубежных представительств РЭЦ для расширения экспорта «Норникеля». «Группа РЭЦ поддержала экспортные поставки «Норильского никеля» более чем на 400 млн долларов в прошлом году. Что касается этого года, мы также обсуждаем ряд новых проектов. Компанией наиболее востребованы наши финансовые инструменты, рассчитываю, что будем масштабировать наше сотрудничество в этом направлении», – сказал генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев. «Норникель» - один из крупнейших экспортеров страны. На долю группы в 2018 году пришлось 2,6% в российском экспорте, мы поставляем продукцию в 34 страны мира. В существующих сложных внешнеэкономических условиях поддержка экспорта - это первостепенная задача, с которой успешно справляется Российский экспортный центр. Заключённое соглашение предусматривает, что мы при необходимости сможем воспользоваться инструментами поддержки экспорта, которые позволят улучшить условия выхода и продвижения продукции компании на зарубежные рынки», - прокомментировал вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков. Фото предоставлено пресс-службой «Норникеля»

Просмотров:59 Сегодня в ходе Восточного экономического форума - 2019 «Норникель» и Российский экспортный центр (РЭЦ) заключили соглашение о сотрудничестве, которое призвано расширить географию экспорта компании и повысить доходы от внешнеэкономической деятельности. Его подписали генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев и статс-секретарь - вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления ПАО «ГМК «Норильский никель» Дмитрий Пристансков.По соглашению РЭЦ будет содействовать в поиске иностранных покупателей продукции «Норникеля», структурировании экспортных проектов, в том числе с привлечением страховых и кредитных продуктов ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК (входят в группу РЭЦ), маркетинговом продвижении на зарубежных рынках.Документ закрепляет намерение сторон совместно участвовать в конгрессно-выставочных мероприятиях, конференциях по вопросам развития и поддержки экспорта металлургической продукции, а также использовать возможности зарубежных представительств РЭЦ для расширения экспорта «Норникеля».«Группа РЭЦ поддержала экспортные поставки «Норильского никеля» более чем на 400 млн долларов в прошлом году. Что касается этого года, мы также обсуждаем ряд новых проектов. Компанией наиболее востребованы наши финансовые инструменты, рассчитываю, что будем масштабировать наше сотрудничество в этом направлении», – сказал генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев.«Норникель» - один из крупнейших экспортеров страны. На долю группы в 2018 году пришлось 2,6% в российском экспорте, мы поставляем продукцию в 34 страны мира. В существующих сложных внешнеэкономических условиях поддержка экспорта - это первостепенная задача, с которой успешно справляется Российский экспортный центр. Заключённое соглашение предусматривает, что мы при необходимости сможем воспользоваться инструментами поддержки экспорта, которые позволят улучшить условия выхода и продвижения продукции компании на зарубежные рынки», - прокомментировал вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков.Фото предоставлено пресс-службой «Норникеля»