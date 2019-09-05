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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:23 Авиакомпания S7 собрала деньги на восстановление сгоревших лесов Сибири. За два года высадят миллион деревьев.
17:00 Дочь-варвар - горе семейному бюджету. За испорченные ребенком стены в подъезде родителям придется заплатить.
16:49 Гарантия на свежеасфальтированные участки дороги в Норильске – пять лет. Только в этом году подрядчики по гарантии восстановили семь тысяч квадратных метров дорог.
15:55 Пассажиры смогут рассчитываться за проезд в автобусах НПОПАТ с помощью брелока или браслета.
15:48 Следственный комитет Норильска возбудил уголовное дело по факту смерти женщины, упавшей с седьмого этажа многоэтажки.
14:49 «Норникель» и Российский экспортный центр расширяют партнёрство.
14:14 ОБЖ с пожарными: в норильских школах уроки поведения в экстремальных ситуациях провели сотрудники 7-го отряда ФПС по краю.
13:52 Для талантливых детей из Арктики заработал международный образовательный лагерь в Анапе.
13:36 НГИИ и «Родина» станут площадками Международной научно-практической конференции «Освоение Арктики: природа, город, человек».
12:46 Автопарк скорой помощи Норильска пополняется.
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