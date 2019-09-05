Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40633

5 сентября 2019, 15:48



Следственный комитет Норильска возбудил уголовное дело по факту смерти женщины, упавшей с седьмого этажа многоэтажки.

В тот же день следственный отдел по г. Норильску ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ - убийство. Прокуратура города решение о возбуждении уголовного дела признала законным и обоснованным. В ходе расследования установлено, что у девушки имелись повреждения, не связанные с падением, свидетельствующие о применении в отношении неё насилия. Также получены данные о том, что непосредственно перед падением у погибшей был конфликт с человеком, ранее неоднократно судимым за особо тяжкие преступления. Личность мужчины установлена, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Сейчас по уголовном делу продолжается предварительное расследование, проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре города.

Просмотров:441 Как уже сообщалось, 3 сентября в Талнахе около пяти часов утра рядом с домом № 13 на ул. Первопроходцев был обнаружен труп девушки 2000 года рождения с травмами, характерными для падения с высоты.В тот же день следственный отдел по г. Норильску ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ - убийство. Прокуратура города решение о возбуждении уголовного дела признала законным и обоснованным.В ходе расследования установлено, что у девушки имелись повреждения, не связанные с падением, свидетельствующие о применении в отношении неё насилия. Также получены данные о том, что непосредственно перед падением у погибшей был конфликт с человеком, ранее неоднократно судимым за особо тяжкие преступления. Личность мужчины установлена, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.Сейчас по уголовном делу продолжается предварительное расследование, проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.Ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре города.