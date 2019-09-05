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5 сентября 2019, 15:55

Пассажиры смогут рассчитываться за проезд в автобусах НПОПАТ с помощью брелока или браслета.


Учебный год НПОПАТ начинает с новинок, которые придутся по душе как школьникам, так и взрослым. С 6 сентября каждый пассажир сможет оплатить проезд в муниципальном автобусе при помощи новых транспортных носителей, выполненных в виде браслетов и брелоков. Проект новый, и Норильск в этом смысле в крае стал пионером. Устройства уже продаются в центре обслуживания пассажиров на автовокзале Норильска, а завтра их можно будет купить на автовокзале Талнаха. Стоимость браслета - 500 рублей, а брелока - 400.
Работает новинка так же, как ставшая привычной транспортная карта или электронный проездной, оплата проводится аналогично. Эти носители можно использовать как электронный кошелёк или загружать на них нужные тарифные планы. Имеющееся у кондукторов оборудование программного обновления не потребует, поскольку новые носители изготавливались под существующие терминалы, а значит, дополнительных затрат или инвестиций со стороны перевозчиков не потребуется. По сути, это тот же чип, но только в новой оболочке.
«Напомню, что с 15 июля обновилась вся линейка тарифных планов по которым работает НПОПАТ, - говорит Андрей Остапов, начальник отдела информационных технологий МУП «НПОПАТ». - Появились тарифные планы сроком действия 90 дней, чего ранее не было. Также мы сохранили для горожан самый популярный тарифный план сроком действия на 30 дней и по многочисленным просьбам запустили тарифный план «Безлимитный». После обновления мы получили положительные отзывы норильчан с просьбой создать и новые, более удобные транспортные носители.
По словам горожан, карты - довольно хрупкий носитель, который можно случайно придавить, поломать или повредить как-то иначе. Прежде чем остановиться на транспортных браслетах и брелоках, мы изучили опыт Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска и только после этого решили попробовать реализовать новые носители в Норильске. Для детей и взрослых у нас изготовлены браслеты двух размеров. Они сделаны из высококачественного прочного материала, что делает их долговечными. Дополнительно с другим заводом-изготовителем мы разработали брелоки из специального каучукового пластика, который практически не подвержен деформации и порче. Изготовлением аксессуаров занимаются два предприятия: в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде».
Сейчас на территорию поступила первая партия в пять тысяч браслетов и столько же брелоков. По мере того, как они будут раскупаться, НПОПАТ закажет новые партии транспортных носителей.
Устройства, по словам специалистов НПОПАТ, оказались востребованными. Сто браслетов и столько же брелоков, выставленных в свободную продажу в кассах автовокзалов, были раскуплены за неделю; такое же количество транспортных карт или электронных проездных расходится за две-три недели.
Новшество не затронет социальные карты и льготные проездные для студентов и школьников. Последние пока останутся на бумажном носителе, и для подтверждения льготы при покупке (а при необходимости - при проезде) по-прежнему нужна будет справка с места учёбы.
К концу этой недели планируется открыть ещё один офис по обслуживанию пассажиров - на Ленинском проспекте, 44. Там на первом этаже можно будет и приобрести новые транспортные носители, и пополнять транспортные карты, электронные проездные, социальные карты, и приобретать льготные проездные для студентов и школьников. Это будет дополнительная точка для работы с населением, которая позволит разгрузить центр обслуживания пассажиров на автовокзале в часы пик.
Узнать больше о тарифных планах, а также электронных новинках можно на сайте НПОПАТ www.npopat.com
Фото Натальи Черкашиной
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