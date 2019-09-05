Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40634

5 сентября 2019, 15:55



Пассажиры смогут рассчитываться за проезд в автобусах НПОПАТ с помощью брелока или браслета.

Работает новинка так же, как ставшая привычной транспортная карта или электронный проездной, оплата проводится аналогично. Эти носители можно использовать как электронный кошелёк или загружать на них нужные тарифные планы. Имеющееся у кондукторов оборудование программного обновления не потребует, поскольку новые носители изготавливались под существующие терминалы, а значит, дополнительных затрат или инвестиций со стороны перевозчиков не потребуется. По сути, это тот же чип, но только в новой оболочке. «Напомню, что с 15 июля обновилась вся линейка тарифных планов по которым работает НПОПАТ, - говорит Андрей Остапов, начальник отдела информационных технологий МУП «НПОПАТ». - Появились тарифные планы сроком действия 90 дней, чего ранее не было. Также мы сохранили для горожан самый популярный тарифный план сроком действия на 30 дней и по многочисленным просьбам запустили тарифный план «Безлимитный». После обновления мы получили положительные отзывы норильчан с просьбой создать и новые, более удобные транспортные носители. По словам горожан, карты - довольно хрупкий носитель, который можно случайно придавить, поломать или повредить как-то иначе. Прежде чем остановиться на транспортных браслетах и брелоках, мы изучили опыт Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска и только после этого решили попробовать реализовать новые носители в Норильске. Для детей и взрослых у нас изготовлены браслеты двух размеров. Они сделаны из высококачественного прочного материала, что делает их долговечными. Дополнительно с другим заводом-изготовителем мы разработали брелоки из специального каучукового пластика, который практически не подвержен деформации и порче. Изготовлением аксессуаров занимаются два предприятия: в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде». Сейчас на территорию поступила первая партия в пять тысяч браслетов и столько же брелоков. По мере того, как они будут раскупаться, НПОПАТ закажет новые партии транспортных носителей. Устройства, по словам специалистов НПОПАТ, оказались востребованными. Сто браслетов и столько же брелоков, выставленных в свободную продажу в кассах автовокзалов, были раскуплены за неделю; такое же количество транспортных карт или электронных проездных расходится за две-три недели. Новшество не затронет социальные карты и льготные проездные для студентов и школьников. Последние пока останутся на бумажном носителе, и для подтверждения льготы при покупке (а при необходимости - при проезде) по-прежнему нужна будет справка с места учёбы. К концу этой недели планируется открыть ещё один офис по обслуживанию пассажиров - на Ленинском проспекте, 44. Там на первом этаже можно будет и приобрести новые транспортные носители, и пополнять транспортные карты, электронные проездные, социальные карты, и приобретать льготные проездные для студентов и школьников. Это будет дополнительная точка для работы с населением, которая позволит разгрузить центр обслуживания пассажиров на автовокзале в часы пик. Узнать больше о тарифных планах, а также электронных новинках можно на сайте НПОПАТ www.npopat.com Фото Натальи Черкашиной

Просмотров:290 Учебный год НПОПАТ начинает с новинок, которые придутся по душе как школьникам, так и взрослым. С 6 сентября каждый пассажир сможет оплатить проезд в муниципальном автобусе при помощи новых транспортных носителей, выполненных в виде браслетов и брелоков. Проект новый, и Норильск в этом смысле в крае стал пионером. Устройства уже продаются в центре обслуживания пассажиров на автовокзале Норильска, а завтра их можно будет купить на автовокзале Талнаха. Стоимость браслета - 500 рублей, а брелока - 400.Работает новинка так же, как ставшая привычной транспортная карта или электронный проездной, оплата проводится аналогично. Эти носители можно использовать как электронный кошелёк или загружать на них нужные тарифные планы. Имеющееся у кондукторов оборудование программного обновления не потребует, поскольку новые носители изготавливались под существующие терминалы, а значит, дополнительных затрат или инвестиций со стороны перевозчиков не потребуется. По сути, это тот же чип, но только в новой оболочке.«Напомню, что с 15 июля обновилась вся линейка тарифных планов по которым работает НПОПАТ, - говорит Андрей Остапов, начальник отдела информационных технологий МУП «НПОПАТ». - Появились тарифные планы сроком действия 90 дней, чего ранее не было. Также мы сохранили для горожан самый популярный тарифный план сроком действия на 30 дней и по многочисленным просьбам запустили тарифный план «Безлимитный». После обновления мы получили положительные отзывы норильчан с просьбой создать и новые, более удобные транспортные носители.По словам горожан, карты - довольно хрупкий носитель, который можно случайно придавить, поломать или повредить как-то иначе. Прежде чем остановиться на транспортных браслетах и брелоках, мы изучили опыт Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска и только после этого решили попробовать реализовать новые носители в Норильске. Для детей и взрослых у нас изготовлены браслеты двух размеров. Они сделаны из высококачественного прочного материала, что делает их долговечными. Дополнительно с другим заводом-изготовителем мы разработали брелоки из специального каучукового пластика, который практически не подвержен деформации и порче. Изготовлением аксессуаров занимаются два предприятия: в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде».Сейчас на территорию поступила первая партия в пять тысяч браслетов и столько же брелоков. По мере того, как они будут раскупаться, НПОПАТ закажет новые партии транспортных носителей.Устройства, по словам специалистов НПОПАТ, оказались востребованными. Сто браслетов и столько же брелоков, выставленных в свободную продажу в кассах автовокзалов, были раскуплены за неделю; такое же количество транспортных карт или электронных проездных расходится за две-три недели.Новшество не затронет социальные карты и льготные проездные для студентов и школьников. Последние пока останутся на бумажном носителе, и для подтверждения льготы при покупке (а при необходимости - при проезде) по-прежнему нужна будет справка с места учёбы.К концу этой недели планируется открыть ещё один офис по обслуживанию пассажиров - на Ленинском проспекте, 44. Там на первом этаже можно будет и приобрести новые транспортные носители, и пополнять транспортные карты, электронные проездные, социальные карты, и приобретать льготные проездные для студентов и школьников. Это будет дополнительная точка для работы с населением, которая позволит разгрузить центр обслуживания пассажиров на автовокзале в часы пик.Узнать больше о тарифных планах, а также электронных новинках можно на сайте НПОПАТ www.npopat.comФото Натальи Черкашиной