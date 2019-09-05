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5 сентября 2019, 16:49



Гарантия на свежеасфальтированные участки дороги в Норильске – пять лет. Только в этом году подрядчики по гарантии восстановили семь тысяч квадратных метров дорог.

«Сегодня выполнены работы на всех гарантийных участках, кроме улицы 50 лет Октября - там работы завершатся в течение двух-трёх дней, комментирует Сергей Бойцов, начальник технического отдела МКУ «Норильскавтодор». - В этом году выполнен большой объём работ по ремонту дорог в целом – 118 тысяч квадратных метров, не считая участков, где велись работы по гарантии». По словам Бойцова, контроль качества асфальтового покрытия предполагает визуальный осмотр, где учитывается плотность, ровность дорожного полотна. Наличие колейности (глубина колеи не должна превышать 3,5 см), трещин – повод обратиться к подрядчикам за устранением дефектов асфальта. Так, например, в 2017 году устранялся провал дороги у турбазы «Жарки», для которого пришлось смонтировать гофросвод. В течение двух лет конструкция просела, и подрядчикам пришлось вновь восстанавливать проблемный участок дороги. Фото Елены Белаловой

Просмотров:251 В соответствии с муниципальными контрактами, которые в последние годы заключаются на ремонт улично-дорожной сети, гарантийный срок обслуживания подрядчиками отремонтированного участка составляет пять лет. В круг этих контрактов попадают трасса Норильск - Талнах, Ленинский проспект, улицы 50 лет Октября, Набережная Урванцева, Северная объездная дорога.«Сегодня выполнены работы на всех гарантийных участках, кроме улицы 50 лет Октября - там работы завершатся в течение двух-трёх дней, комментирует Сергей Бойцов, начальник технического отдела МКУ «Норильскавтодор». - В этом году выполнен большой объём работ по ремонту дорог в целом – 118 тысяч квадратных метров, не считая участков, где велись работы по гарантии».По словам Бойцова, контроль качества асфальтового покрытия предполагает визуальный осмотр, где учитывается плотность, ровность дорожного полотна. Наличие колейности (глубина колеи не должна превышать 3,5 см), трещин – повод обратиться к подрядчикам за устранением дефектов асфальта.Так, например, в 2017 году устранялся провал дороги у турбазы «Жарки», для которого пришлось смонтировать гофросвод. В течение двух лет конструкция просела, и подрядчикам пришлось вновь восстанавливать проблемный участок дороги.Фото Елены Белаловой