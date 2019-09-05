Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40637

5 сентября 2019, 17:23



Авиакомпания S7 собрала деньги на восстановление сгоревших лесов Сибири. За два года высадят миллион деревьев.

Первые деревья высадят 13 сентября в Новосибирской области, в октябре — в Иркутской. Все деревья высадят в течение двух лет. Напомним, S7 Airlines объявила о сборе средств 1 августа. Чтобы привлечь внимание к лесным пожарам, авиакомпания временно вернула себе историческое название «Сибирь». После того, как деньги были собраны, перевозчик вернулся к названию S7 Airlines. Летом 2019 года площадь лесных пожаров в Сибири в период наибольшего распространения огня превышала два миллиона гектаров. На восполнение ущерба, причинённого пожарами, понадобятся десятки лет.

Просмотров:273 Авиакомпания S7 Airlines объявила о завершении сбора средств на посадку миллиона деревьев в регионах Сибири, пострадавших от лесных пожаров. Общую сумму собранных денег в компании не назвали.Первые деревья высадят 13 сентября в Новосибирской области, в октябре — в Иркутской. Все деревья высадят в течение двух лет.Напомним, S7 Airlines объявила о сборе средств 1 августа. Чтобы привлечь внимание к лесным пожарам, авиакомпания временно вернула себе историческое название «Сибирь». После того, как деньги были собраны, перевозчик вернулся к названию S7 Airlines.Летом 2019 года площадь лесных пожаров в Сибири в период наибольшего распространения огня превышала два миллиона гектаров. На восполнение ущерба, причинённого пожарами, понадобятся десятки лет.