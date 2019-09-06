Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40638

6 сентября 2019, 12:23



Норильские водители продолжают нарушать правила перевозки детей в авто без специальных удерживающих устройств.

Фото Михаила Назарова

Просмотров:177 Сегодня, 6 сентября, госавтоинспекторы провели профилактическое мероприятие «Детское удерживающее устройство». За час рейда инспекторы ДПС выявили 10 водителей, которые перевозили маленьких пассажиров без применения специальных устройств, обеспечивающих безопасное нахождение детей в автомобиле. В основном нарушителями были водители различных фирм такси. Дорожные полицейские отмечают в этом направлении положительную динамику: раньше за аналогичное время рейда задерживали 15-17 нарушителей. Сознательнее становятся и родители, которые стали активнее использовать детские автокресла.Фото Михаила Назарова