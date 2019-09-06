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6 сентября 2019, 12:25



В прошлое уходят три десятка специальностей: Минпросвещения предлагает с 2021 года остановить приём по ряду устаревших профессий и специальностей.

Приём может быть прекращён, в частности, по таким профессиям, как автомеханик, слесарь, фрезеровщик-универсал, мастер отделочных строительных работ, токарь-универсал, станочник, оптик-механик, лаборант-аналитик. Уточняется, что это не означает исключения подготовки специалистов по конкретным профессиям. «Современные навыки и компетенции указанных профессий и специальностей в более актуальном формате заложены в программах подготовки топ-50 перспективных профессий и специальностей, утверждённых ранее Минтрудом России и Минпросвещения России», — отметили в пресс-службе. Также отмечается, что в рамках проекта «Молодые профессионалы» во всех регионах обновят инфраструктуру колледжей. А к 2024 году появится более 5000 мастерских, их оборудуют по современным стандартам, включая стандарты Worldskills. Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщала, что из списка уйдёт около 100 профессий.

Просмотров:191 Соответствующий проект вынесен на обсуждение. Согласно документу, с 2021 года приём по ряду профессий будет завершён. В перечень попали девять профессий и 23 специальности. Уточняется, что проект остановит приём устаревших и не соответствующих запросам современного рынка труда программ, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.Приём может быть прекращён, в частности, по таким профессиям, как автомеханик, слесарь, фрезеровщик-универсал, мастер отделочных строительных работ, токарь-универсал, станочник, оптик-механик, лаборант-аналитик. Уточняется, что это не означает исключения подготовки специалистов по конкретным профессиям.«Современные навыки и компетенции указанных профессий и специальностей в более актуальном формате заложены в программах подготовки топ-50 перспективных профессий и специальностей, утверждённых ранее Минтрудом России и Минпросвещения России», — отметили в пресс-службе.Также отмечается, что в рамках проекта «Молодые профессионалы» во всех регионах обновят инфраструктуру колледжей. А к 2024 году появится более 5000 мастерских, их оборудуют по современным стандартам, включая стандарты Worldskills.Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщала, что из списка уйдёт около 100 профессий.