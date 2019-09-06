Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40640

6 сентября 2019, 13:09



«Норникель» предложил ввести инвестиционный налоговый вычет для социальных проектов в Арктике.

- В целях развития социальных проектов в Арктической зоне мы предлагаем установить возможность применения инвестиционного налогового вычета для создания социальной инфраструктуры. Например, программа развития Норильска сейчас предусматривает реализацию проекта реновации жилья. Колоссальная сумма - более 80 млрд рублей, но часть финансирования планирует взять на себя «Норникель». Такие проекты без поддержки государства не реализуемы, - сказал в четверг статс-секретарь - вице-президент компании Дмитрий Пристансков на Владивостокском экономическом форуме (ВЭФ), который проходит с 4 по 6 сентября. Жилищный фонд Норильска, в том числе в отдалённом посёлке Снежногорск, включает 862 дома. Хрущёвкам и гостинкам в среднем по 45 лет, срок годности их подходит к концу. Ранее сообщалось, что около 160 домов могут попасть в программу. В ноябре 2017 года Госдума приняла закон, дополнивший Налоговый кодекс статьёй «Инвестиционный налоговый вычет». Налогоплательщик получает право уменьшить налог на прибыль, подлежащий зачислению в доходную часть бюджетов регионов РФ, на инвестиционный налоговый вычет. Сумму налога, подлежащую зачислению в федеральный бюджет, могут уменьшить на величину, составляющую 10% от суммы расходов компании на покупку или модернизацию объектов основных средств. Фото с сайта vestifinance.ru

Просмотров:157 В частности, при реновации жилья в Норильске, сообщает агентство ТАСС.- В целях развития социальных проектов в Арктической зоне мы предлагаем установить возможность применения инвестиционного налогового вычета для создания социальной инфраструктуры. Например, программа развития Норильска сейчас предусматривает реализацию проекта реновации жилья. Колоссальная сумма - более 80 млрд рублей, но часть финансирования планирует взять на себя «Норникель». Такие проекты без поддержки государства не реализуемы, - сказал в четверг статс-секретарь - вице-президент компании Дмитрий Пристансков на Владивостокском экономическом форуме (ВЭФ), который проходит с 4 по 6 сентября.Жилищный фонд Норильска, в том числе в отдалённом посёлке Снежногорск, включает 862 дома. Хрущёвкам и гостинкам в среднем по 45 лет, срок годности их подходит к концу. Ранее сообщалось, что около 160 домов могут попасть в программу.В ноябре 2017 года Госдума приняла закон, дополнивший Налоговый кодекс статьёй «Инвестиционный налоговый вычет». Налогоплательщик получает право уменьшить налог на прибыль, подлежащий зачислению в доходную часть бюджетов регионов РФ, на инвестиционный налоговый вычет. Сумму налога, подлежащую зачислению в федеральный бюджет, могут уменьшить на величину, составляющую 10% от суммы расходов компании на покупку или модернизацию объектов основных средств.Фото с сайта vestifinance.ru