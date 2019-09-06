Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40641

6 сентября 2019, 14:12



Школьников края приглашают попробовать себя в кинематографии.

Благодаря культурно-просветительскому кластеру «Мобильное кино для детей и подростков: Кто твой герой?» фонда Михаила Прохорова и «Енисей кино» юные кинолюбители получат знания о кинематографическом мастерстве, попробуют себя в качестве режиссёров, сценаристов, монтажёров, операторов, актёров. Получить опыт работы в кинематографической сфере смогут бесплатно все заинтересованные в визуальном искусстве юные жители края от 10 до 18 лет, а также школьные кружки и клубы. От участников не требуется профессиональных знаний, опыта и подготовки. Обучение пройдет дистанционно. Специалисты подготовили видеокурс из восьми уроков, адаптированный для молодой аудитории. Ежемесячные обучающие ролики с сентября по апрель выйдут на канале YouTube. На полуторачасовых занятиях проведут разбор сценарной структуры на примере популярных фильмов и мультфильмов, обучат видеосъёмке, а также раскроют технологию создания кино и технику монтажа. К роликам будут прилагаться задания для индивидуального и командного выполнения. Для связи с участниками проекта планируются прямые трансляции. В качестве программного бонуса для участников курса предусмотрена очная форма работы: на XIII ежегодной Красноярской ярмарке книжной культуры (31 октября – 4 ноября) состоится встреча с режиссёром, продюсером и специалистом в направлении «мобильное кино» Юрием Однопозовым, который проведёт практическое занятие с желающими. По окончании курса ребята смогут написать собственный сценарий и снять короткометражный фильм. Все работы, созданные в рамках проекта, примут участие в конкурсе мобильных фильмов, а авторы смогут получить достойные призы. в проекте необходимо заполнить форму до 3 ноября.

Просмотров:132 Юных жителей края приглашают пройти дистанционное обучение кинематографии и снять собственный короткометражный фильм.Благодаря культурно-просветительскому кластеру «Мобильное кино для детей и подростков: Кто твой герой?» фонда Михаила Прохорова и «Енисей кино» юные кинолюбители получат знания о кинематографическом мастерстве, попробуют себя в качестве режиссёров, сценаристов, монтажёров, операторов, актёров.Получить опыт работы в кинематографической сфере смогут бесплатно все заинтересованные в визуальном искусстве юные жители края от 10 до 18 лет, а также школьные кружки и клубы. От участников не требуется профессиональных знаний, опыта и подготовки.Обучение пройдет дистанционно. Специалисты подготовили видеокурс из восьми уроков, адаптированный для молодой аудитории. Ежемесячные обучающие ролики с сентября по апрель выйдут на канале YouTube. На полуторачасовых занятиях проведут разбор сценарной структуры на примере популярных фильмов и мультфильмов, обучат видеосъёмке, а также раскроют технологию создания кино и технику монтажа. К роликам будут прилагаться задания для индивидуального и командного выполнения. Для связи с участниками проекта планируются прямые трансляции.В качестве программного бонуса для участников курса предусмотрена очная форма работы: на XIII ежегодной Красноярской ярмарке книжной культуры (31 октября – 4 ноября) состоится встреча с режиссёром, продюсером и специалистом в направлении «мобильное кино» Юрием Однопозовым, который проведёт практическое занятие с желающими.По окончании курса ребята смогут написать собственный сценарий и снять короткометражный фильм. Все работы, созданные в рамках проекта, примут участие в конкурсе мобильных фильмов, а авторы смогут получить достойные призы. Для регистрации на участие в проекте необходимо заполнить форму до 3 ноября.