Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40642

6 сентября 2019, 14:13



Продлён приём заявок на участие в Форуме молодёжи «Российский Север».

Подать заявку на участие необходимо до 15 сентября через личный кабинет в АИС «Молодёжь России» (http://myrosmol.ru/measures/view/30265). На Форуме сформируется актив молодых и перспективных специалистов, заинтересованных в развитии территорий Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Участники при поддержке ведущих экспертов, представляющих органы государственной власти и структур бизнеса, будут разрабатывать проекты социально-экономического развития территорий с учётом опыта населения, традиционно проживающего в данной местности. По итогам мероприятий лучшие проекты получат грантовую поддержку от Федерального агентства по делам молодёжи. Образовательная программа Форума включает в себя несколько направлений: формирование российской идентичности, укрепление единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу, проектная деятельность и развитие личностных качеств, народная дипломатия, обсуждение промежуточных результатов международного Года языков коренных народов в России и Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Отметим, что оргкомитет организует для участников Форума централизованный бесплатный трансфер (чартер) из Москвы до Ханты-Мансийска и обратно. Место сбора участников форума –Москва. Транспортные расходы от места проживания до места сбора и обратно участники форума несут самостоятельно либо за счет направляющей стороны. Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодёжи, правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Просмотров:121 С 14 по 20 октября в Ханты-Мансийске состоится Форум молодёжи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Российский Север», принять участие в котором могут таймырцы в возрасте от 18 до 30 лет, а также молодые учёные до 35 лет.Подать заявку на участие необходимо до 15 сентября через личный кабинет в АИС «Молодёжь России» (http://myrosmol.ru/measures/view/30265).На Форуме сформируется актив молодых и перспективных специалистов, заинтересованных в развитии территорий Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Участники при поддержке ведущих экспертов, представляющих органы государственной власти и структур бизнеса, будут разрабатывать проекты социально-экономического развития территорий с учётом опыта населения, традиционно проживающего в данной местности. По итогам мероприятий лучшие проекты получат грантовую поддержку от Федерального агентства по делам молодёжи.Образовательная программа Форума включает в себя несколько направлений: формирование российской идентичности, укрепление единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу, проектная деятельность и развитие личностных качеств, народная дипломатия, обсуждение промежуточных результатов международного Года языков коренных народов в России и Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.Отметим, что оргкомитет организует для участников Форума централизованный бесплатный трансфер (чартер) из Москвы до Ханты-Мансийска и обратно. Место сбора участников форума –Москва. Транспортные расходы от места проживания до места сбора и обратно участники форума несут самостоятельно либо за счет направляющей стороны.Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодёжи, правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.