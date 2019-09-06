Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40643

6 сентября 2019, 14:14



Норильчан учат, как открыть свой бизнес.

- Для того чтобы начать своё дело, нужно чётко понимать, чем именно вы хотите заниматься, необходимо иметь взвешенную и проработанную бизнес-идею. На интенсиве мы дали алгоритм генерации бизнес-идеи. Начинающие предприниматели узнали первые шаги, обязательные для создания своего предприятия, - рассказала Виктория Атлыгина, сертифицированный бизнес-тренер, специалист по обучению Агентства развития Норильска. Подобные тренинги помогают систематизировать представления об организации собственного дела, наиболее грамотно организовать подготовку к запуску и проработать основные сценарии развития проекта. Образовательный модуль «Генерация бизнес-идей» - это второй тренинг, организованный АРН, по программе Корпорации малого и среднего предпринимательства. Первый, посвящённый изучению возможностей геомаркетинговой информационно-аналитической системы «Бизнес-Навигатор МСП», состоялся в начале июня. Во второй половине сентября в АРН и Норильском государственном индустриальном институте откроется четырёхдневный образовательный курс «Азбука предпринимательства». Цель - обучение потенциальных и начинающих предпринимателей разработке бизнес-плана для дальнейшей реализации проекта и запуска нового дела. Подробная информация и даты проведения курсов будут опубликованы в ближайшее время на сайте АРН и в официальных аккаунтах в социальных сетях. Фото с сайта arnorilsk.ru

Просмотров:148 В Агентстве развития Норильска прошёл образовательный тренинг «Генерация бизнес-идеи». Начинающие предприниматели и те, кто задумывается об открытии собственного дела, разбирались в критериях успешной бизнес-идеи, определяли источники поиска идей, формировали инструменты оценки реализации собственных проектов, анализировали типичные ошибки, с которыми многие сталкиваются на старте бизнеса, сообщили в АРН.- Для того чтобы начать своё дело, нужно чётко понимать, чем именно вы хотите заниматься, необходимо иметь взвешенную и проработанную бизнес-идею. На интенсиве мы дали алгоритм генерации бизнес-идеи. Начинающие предприниматели узнали первые шаги, обязательные для создания своего предприятия, - рассказала Виктория Атлыгина, сертифицированный бизнес-тренер, специалист по обучению Агентства развития Норильска.Подобные тренинги помогают систематизировать представления об организации собственного дела, наиболее грамотно организовать подготовку к запуску и проработать основные сценарии развития проекта.Образовательный модуль «Генерация бизнес-идей» - это второй тренинг, организованный АРН, по программе Корпорации малого и среднего предпринимательства. Первый, посвящённый изучению возможностей геомаркетинговой информационно-аналитической системы «Бизнес-Навигатор МСП», состоялся в начале июня.Во второй половине сентября в АРН и Норильском государственном индустриальном институте откроется четырёхдневный образовательный курс «Азбука предпринимательства». Цель - обучение потенциальных и начинающих предпринимателей разработке бизнес-плана для дальнейшей реализации проекта и запуска нового дела. Подробная информация и даты проведения курсов будут опубликованы в ближайшее время на сайте АРН и в официальных аккаунтах в социальных сетях.Фото с сайта arnorilsk.ru