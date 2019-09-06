Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40644

6 сентября 2019, 14:28



Вчера на автодороге Норильск - Талнах произошло ДТП, в котором погиб мужчина.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают детали происшествия. Дорожные полицейские в очередной раз призывают водителей пользоваться ремнями безопасности, соблюдать правила дорожного движения, особенно в условиях тумана и мокрой дороги, выбирать скорость, которая позволяет контролировать автомобиль. Фото Александра Ананьева

Просмотров:291 ЧП случилось около часа дня: автомобиль «Хонда» опрокинулся в кювет, 30-летний водитель погиб. По предварительной версии, водитель неверно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет, снеся по пути опору освещения. Полицейские установили, что водитель не был пристёгнут ремнём безопасности.Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают детали происшествия.Дорожные полицейские в очередной раз призывают водителей пользоваться ремнями безопасности, соблюдать правила дорожного движения, особенно в условиях тумана и мокрой дороги, выбирать скорость, которая позволяет контролировать автомобиль.Фото Александра Ананьева