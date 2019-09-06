Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40645

6 сентября 2019, 15:01



Шесть премьер вместо четырёх, как обычно, выпустит Заполярный театр драмы в новом, 79-м театральном сезоне.

- Этот театральный сезон будет очень интересным, - сказала она на сборе труппы, которая состоялась вчера. - Но нам придётся мобилизовать все силы, чтобы двинуть театр вперёд. И уверена, мы справимся! Первая премьера - спектакль «Брат мой» режиссёра Тимура Файрузова по произведению Василия Шукшина - выходит в ноябре. В декабре Анна Бабанова на большой сцене представит «Снежную Королеву», а Тимур Файрузов - спектакль для детей на малой сцене. Весь прошлый год шла работа над серьёзными спектаклями, поэтому в новом сезоне решено добавить в репертуар комедию. Премьера «Счастливый номер» Анны Бабановой назначена на конец января. В феврале из Ижевска в Норильск приедет главный режиссёр Государственного русского драматического театра Яков Ломкин и поставит «Золотого телёнка», первый показ которого состоится в марте. В марте же, а не в первый месяц года, как обычно, пройдёт лаборатория современной драматургии «Полярка». По традиции некоторые из представленных на ней эскизов будут доработаны и, скорее всего, введены в репертуар малой сцены. Затем Тимур Файрузов начнёт работать над спектаклем для большой сцены - сейчас определяется, что конкретно это будет. Новый интересный проект Марии Крупник, той, которая делала «Классную драму», - «Когда моя мама была маленькой». Будут разыграны семейные истории - те, которые родители рассказывают детям и хотят, чтобы они их запомнили. Режиссёр Сергей Потапов, известный норильскому зрителю по спектаклю «Оборотень» таллиннского театра R.A.A.A.M, который был показан в рамках «Полярки» в 2017 году, поставит у нас «Короля Лира» и тем самым завершит сезон в конце июня. О том, какие ещё сюрпризы ждут зрителей, читайте в «Заполярной Правде» во вторник. Фото Александра Харитонова

Просмотров:144 В конце прошлого сезона норильскую сцену покинули ведущие артисты, игравшие в большинстве спектаклей, в том числе и главные роли, - супруги Денис Ганин и Юлия Новикова. В связи с этим главный режиссёр театра Анна Бабанова приняла решение предложить зрителям в этом году больше новых спектаклей.- Этот театральный сезон будет очень интересным, - сказала она на сборе труппы, которая состоялась вчера. - Но нам придётся мобилизовать все силы, чтобы двинуть театр вперёд. И уверена, мы справимся!Первая премьера - спектакль «Брат мой» режиссёра Тимура Файрузова по произведению Василия Шукшина - выходит в ноябре. В декабре Анна Бабанова на большой сцене представит «Снежную Королеву», а Тимур Файрузов - спектакль для детей на малой сцене.Весь прошлый год шла работа над серьёзными спектаклями, поэтому в новом сезоне решено добавить в репертуар комедию. Премьера «Счастливый номер» Анны Бабановой назначена на конец января.В феврале из Ижевска в Норильск приедет главный режиссёр Государственного русского драматического театра Яков Ломкин и поставит «Золотого телёнка», первый показ которого состоится в марте.В марте же, а не в первый месяц года, как обычно, пройдёт лаборатория современной драматургии «Полярка». По традиции некоторые из представленных на ней эскизов будут доработаны и, скорее всего, введены в репертуар малой сцены. Затем Тимур Файрузов начнёт работать над спектаклем для большой сцены - сейчас определяется, что конкретно это будет.Новый интересный проект Марии Крупник, той, которая делала «Классную драму», - «Когда моя мама была маленькой». Будут разыграны семейные истории - те, которые родители рассказывают детям и хотят, чтобы они их запомнили.Режиссёр Сергей Потапов, известный норильскому зрителю по спектаклю «Оборотень» таллиннского театра R.A.A.A.M, который был показан в рамках «Полярки» в 2017 году, поставит у нас «Короля Лира» и тем самым завершит сезон в конце июня.О том, какие ещё сюрпризы ждут зрителей, читайте в «Заполярной Правде» во вторник.Фото Александра Харитонова