Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40646

6 сентября 2019, 15:03



Завтра норильчан ждут на Всероссийский день бега «Кросс нации».

Торжественное открытие мероприятия состоится в 11.00, в 11.20 стартуют первые забеги. В программе соревнований следующие дистанции: - 500 м – мальчики и девочки 2009 г. р. и младше; - 1000 м – мальчики и девочки 2007-2008 г. р.; - 2000 м – юноши и девушки 2005-2006 г. р.; - 3000 м – юноши и девушки 2003-2004 г. р.; - 4000 м – мужчины и женщины 2002 г. р. и старше; - 4000 м – мужчины и женщины 2002 г. р. и старше в номинации «За волю к победе».

Просмотров:131 Напомним, Всероссийская акция проводится ежегодно. В Норильске в рамках мероприятия состоится легкоатлетический пробег на стадионе «Заполярник», в котором примут участие школьники, ребята из спортивных школ, студенты вузов и ссузов, работники группы компаний «Норникель», а также все желающие, которые решили проверить свои способности на беговых дорожках стадиона. Для этого горожане регистрировались заранее.Торжественное открытие мероприятия состоится в 11.00, в 11.20 стартуют первые забеги. В программе соревнований следующие дистанции:- 500 м – мальчики и девочки 2009 г. р. и младше;- 1000 м – мальчики и девочки 2007-2008 г. р.;- 2000 м – юноши и девушки 2005-2006 г. р.;- 3000 м – юноши и девушки 2003-2004 г. р.;- 4000 м – мужчины и женщины 2002 г. р. и старше;- 4000 м – мужчины и женщины 2002 г. р. и старше в номинации «За волю к победе».