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6 сентября 2019, 15:09



Новая лестница совсем скоро облегчит путь от бассейна к виадуку через улицу Комсомольскую.

Чуть больше двух недель осталось до завершения строительства долгожданной пешеходной лестницы, которая сделает спуск от бассейна удобнее и безопаснее. Норильчане, регулярно посещающие Норильский плавательный бассейн или живущие на взгорке улицы Комсомольской, неоднократно обращались в муниципалитет с просьбами обустроить нормальный спуск с горы. В метель преодоление небольшого участка горки превращалась для горожан в экстремальное приключение. И наконец дело сдвинулось с мёртвой точки. Строительство лестницы началось в конце июня, а к 20 сентября работы планируется завершить. Выполняются они в рамках муниципальной программы «Поддержание сохранности действующих муниципальных объектов». Сумма контракта 3,9 миллиона рублей. Строительством занимается норильская подрядная организация. «Для строительства лестницы в скальный фундамент на глубину три метра были вбиты сваи, - комментирует Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства. – Это достаточная глубина для такого небольшого сооружения. Здесь же будет сделан деревянный настил по аналогии с имеющимся по соседству виадуком и перила. Также лестницу оборудуют пандусом. Я думаю, что появлению пешеходной лестницы жители будут рады». Общая длина лестницы - 85 метров, ширина – 3. После завершения работ и технической приёмки этот объект благоустройства передадут в ведение управления городского хозяйства для дальнейшего обслуживания в зимнее и летнее время. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:151 Чуть больше двух недель осталось до завершения строительства долгожданной пешеходной лестницы, которая сделает спуск от бассейна удобнее и безопаснее.Норильчане, регулярно посещающие Норильский плавательный бассейн или живущие на взгорке улицы Комсомольской, неоднократно обращались в муниципалитет с просьбами обустроить нормальный спуск с горы. В метель преодоление небольшого участка горки превращалась для горожан в экстремальное приключение. И наконец дело сдвинулось с мёртвой точки. Строительство лестницы началось в конце июня, а к 20 сентября работы планируется завершить. Выполняются они в рамках муниципальной программы «Поддержание сохранности действующих муниципальных объектов». Сумма контракта 3,9 миллиона рублей. Строительством занимается норильская подрядная организация.«Для строительства лестницы в скальный фундамент на глубину три метра были вбиты сваи, - комментирует Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства. – Это достаточная глубина для такого небольшого сооружения. Здесь же будет сделан деревянный настил по аналогии с имеющимся по соседству виадуком и перила. Также лестницу оборудуют пандусом. Я думаю, что появлению пешеходной лестницы жители будут рады».Общая длина лестницы - 85 метров, ширина – 3. После завершения работ и технической приёмки этот объект благоустройства передадут в ведение управления городского хозяйства для дальнейшего обслуживания в зимнее и летнее время.Фото Владимира Макушкина