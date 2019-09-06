Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40648

6 сентября 2019, 15:14



Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов на рейсы по направлению Норильск – Уфа – Баку.

Полеты из Норильска в Уфу будут выполняться еженедельно по пятницам. Время вылета в 11.30 по Норильску, прилёт в аэропорт Уфы в 13.10 местного времени. Обратный вылет из Уфы в Норильск - еженедельно по субботам в 1.10, прибытие в аэропорт назначения в 6.30. Полёты выполняются на комфортабельных самолётах Boeing 737-800. Длительность перелёта составит три с половиной часа. Из столицы Башкортостана норильчане могут продолжить своё путешествие на побережье Каспийского моря – в колоритный и гостеприимный Азербайджан. Прямые регулярные рейсы из Уфы в Баку будут выполняться авиакомпанией NordStar на Boeing 737-800 каждую пятницу. Вылет в столицу Азербайджана – в 15.30, обратный рейс из Баку в Уфу – в 19.00 по тем же дням. Время в полёте составит около трёх часов. Авиабилеты можно приобрести на сайте авиакомпании www.nordstar.ru, через контактный центр авиакомпании NordStar по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру *0887 (для бесплатных звонков по России абонентов мобильных операторов Билайн, Мегафон, МТС и Tele2), а также в билетных агентствах вашего города.

Просмотров:202 Билеты продаются на период осенне-зимней навигации, с 27 октября 2019 года по 28 марта 2020 года.Полеты из Норильска в Уфу будут выполняться еженедельно по пятницам. Время вылета в 11.30 по Норильску, прилёт в аэропорт Уфы в 13.10 местного времени. Обратный вылет из Уфы в Норильск - еженедельно по субботам в 1.10, прибытие в аэропорт назначения в 6.30. Полёты выполняются на комфортабельных самолётах Boeing 737-800. Длительность перелёта составит три с половиной часа.Из столицы Башкортостана норильчане могут продолжить своё путешествие на побережье Каспийского моря – в колоритный и гостеприимный Азербайджан. Прямые регулярные рейсы из Уфы в Баку будут выполняться авиакомпанией NordStar на Boeing 737-800 каждую пятницу. Вылет в столицу Азербайджана – в 15.30, обратный рейс из Баку в Уфу – в 19.00 по тем же дням. Время в полёте составит около трёх часов.Авиабилеты можно приобрести на сайте авиакомпании www.nordstar.ru, через контактный центр авиакомпании NordStar по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру *0887 (для бесплатных звонков по России абонентов мобильных операторов Билайн, Мегафон, МТС и Tele2), а также в билетных агентствах вашего города.