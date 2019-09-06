Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40649

6 сентября 2019, 15:19



«Норникель» и Российский экспортный центр расширяют партнёрство.

Как сообщается на сайте «Норникеля», РЭЦ будет содействовать в поиске иностранных покупателей продукции компании, структурировании экспортных проектов, в том числе с привлечением страховых и кредитных продуктов ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК (входят в группу РЭЦ), маркетинговом продвижении на зарубежных рынках. Документ закрепляет намерение сторон совместно участвовать в конгрессно-выставочных мероприятиях, конференциях по вопросам развития и поддержки экспорта металлургической продукции, а также использовать возможности зарубежных представительств РЭЦ для расширения экспорта «Норникеля». Металлургия вносит существенный вклад в российский несырьевой неэнергетический экспорт. По итогам 2018 года её доля в общем объёме ННЭ составила порядка 30%, экспортный рост сектора металлургии в прошлом году — 19%. «Группа РЭЦ поддержала экспортные поставки «Норникеля» более чем на 400 млн долларов в прошлом году. Что касается этого года, мы также обсуждаем ряд новых проектов. Компанией наиболее востребованы наши финансовые инструменты, рассчитываю, что будем масштабировать наше сотрудничество в этом направлении», — сказал генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев. «Норникель» — один из крупнейших экспортеров страны. На долю группы в 2018 году пришлось 2,6% в российском экспорте, мы поставляем продукцию в 34 страны мира. В существующих сложных внешнеэкономических условиях поддержка экспорта — это первостепенная задача, с которой успешно справляется Российский экспортный центр. Заключённое соглашение предусматривает, что мы, при необходимости, сможем воспользоваться инструментами поддержки экспорта, которые позволят улучшить условия выхода и продвижения продукции компании на зарубежные рынки», — прокомментировал вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков. Фото с сайта nornickel.ru

Просмотров:132 В ходе Восточного экономического форума - 2019 «Норникель» и Российский экспортный центр (РЭЦ) заключили соглашение о сотрудничестве, которое призвано расширить географию экспорта компании и повысить доходы от внешнеэкономической деятельности. Его подписали генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев и статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Дмитрий Пристансков.Как сообщается на сайте «Норникеля», РЭЦ будет содействовать в поиске иностранных покупателей продукции компании, структурировании экспортных проектов, в том числе с привлечением страховых и кредитных продуктов ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК (входят в группу РЭЦ), маркетинговом продвижении на зарубежных рынках.Документ закрепляет намерение сторон совместно участвовать в конгрессно-выставочных мероприятиях, конференциях по вопросам развития и поддержки экспорта металлургической продукции, а также использовать возможности зарубежных представительств РЭЦ для расширения экспорта «Норникеля».Металлургия вносит существенный вклад в российский несырьевой неэнергетический экспорт. По итогам 2018 года её доля в общем объёме ННЭ составила порядка 30%, экспортный рост сектора металлургии в прошлом году — 19%.«Группа РЭЦ поддержала экспортные поставки «Норникеля» более чем на 400 млн долларов в прошлом году. Что касается этого года, мы также обсуждаем ряд новых проектов. Компанией наиболее востребованы наши финансовые инструменты, рассчитываю, что будем масштабировать наше сотрудничество в этом направлении», — сказал генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев.«Норникель» — один из крупнейших экспортеров страны. На долю группы в 2018 году пришлось 2,6% в российском экспорте, мы поставляем продукцию в 34 страны мира. В существующих сложных внешнеэкономических условиях поддержка экспорта — это первостепенная задача, с которой успешно справляется Российский экспортный центр. Заключённое соглашение предусматривает, что мы, при необходимости, сможем воспользоваться инструментами поддержки экспорта, которые позволят улучшить условия выхода и продвижения продукции компании на зарубежные рынки», — прокомментировал вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков.Фото с сайта nornickel.ru