Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40650

6 сентября 2019, 15:29



НПОПАТ проведёт собеседование для желающих устроиться на работу.

Норильское производственное объединение пассажирского автотранспорта 11 сентября в 11.00 проведёт собеседование по приёму на работу граждан по следующим профессиям: водитель категории D, водитель категории В, С (с последующим обучением на категорию D). Соискателям необходимо иметь при себе паспорт, трудовую книжку (при наличии) или копию, документы, подтверждающие наличие категории, СНИЛС, документы воинского учёта, резюме. Собеседование состоится в Центре занятости населения Норильска по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 16. каб. 218. Дополнительная информация по телефонам: 34-18-82, 34-29-44, 34-29-58. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:133 НПОПАТ проведёт собеседование для желающих устроиться на работу.Норильское производственное объединение пассажирского автотранспорта 11 сентября в 11.00 проведёт собеседование по приёму на работу граждан по следующим профессиям: водитель категории D, водитель категории В, С (с последующим обучением на категорию D).Соискателям необходимо иметь при себе паспорт, трудовую книжку (при наличии) или копию, документы, подтверждающие наличие категории, СНИЛС, документы воинского учёта, резюме.Собеседование состоится в Центре занятости населения Норильска по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 16. каб. 218.Дополнительная информация по телефонам: 34-18-82, 34-29-44, 34-29-58.Фото Владимира Макушкина