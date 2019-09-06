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6 сентября 2019, 15:49



За кражу кабеля норильчанин получил условный срок.

Организация, понёсшая убытки, обратилась в полицию. Похитителя разыскали. Завели на него уголовное дело по статье «Кража». Материалы расследования передали в суд, который вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде двух лет условно.

Просмотров:130 28-летний молодой человек весной этого года, находясь на неохраняемой территории одного из строительных объектов, воспользовался тем, что за ним никто не наблюдает, и украл 38 метров кабеля на сумму более 94 тысяч рублей. Впоследствии распорядился похищенным по своему усмотрению.Организация, понёсшая убытки, обратилась в полицию. Похитителя разыскали. Завели на него уголовное дело по статье «Кража». Материалы расследования передали в суд, который вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде двух лет условно.