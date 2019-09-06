Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40652

6 сентября 2019, 16:12



Сегодня для первоклассников Норильска и Дудинки прошли «Уроки компании».

Специальные издания получили 2750 маленьких норильчан и более 500 ребят из Дудинки и посёлков Таймыра. В акции приняли участие более 100 представителей «Движения молодых специалистов «Лидер».

Просмотров:165 Профориентационная акция «Урок компании» проводится ежегодно более 10 лет. Традиционно педагоги совместно с молодыми специалистами «Норникеля» рассказали ученикам первых классов о деятельности и профессиях компании, о предприятиях в его структуре. В финале урока каждый ребёнок получил подарок – «Книгу о том, как металлы построили город».Специальные издания получили 2750 маленьких норильчан и более 500 ребят из Дудинки и посёлков Таймыра. В акции приняли участие более 100 представителей «Движения молодых специалистов «Лидер».