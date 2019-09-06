Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40653

6 сентября 2019, 17:13



Фотоохота на редкие виды животных и растений открыта. На Таймыре впервые зафиксировали появление остромордой лягушки.

Вместе с этим всех норильчан приглашают принять участие в фотоохоте на редкие виды животных и растений. «Снимайте то, что вам кажется необычным и редким для наших мест явлением и делитесь фото- и видеоматериалами в нашей группе на Фэйсбук», - говорится на сайте «Заповедников Таймыра». Стоит отметить, что новые, ранее не замеченные в нашей заполярной природе виды животных и растений каждый год удивляют не только местных туристов, но и научных работников Объединенной дирекции «Заповедников Таймыра». Например, на озере Лама несколько лет назад учёные-биологи нашли росянку – хищное растение, для нашего региона более чем необычное. Многие видели бабочек-махаонов – тоже не наш вид насекомых. Почти все грибники сталкивались с мухоморами, которых ещё десять лет назад мало кто видел в окрестностях Норильска. У Талнахских гор найдены кедры – этого растения на Таймыре вообще никогда не было. Документально зафиксировано продвижение лиственницы на север за последние 100 лет на десятки километров. Фото с сайта zapovedsever.ru

Просмотров:105 В соцсетях появилось фото и видео лягушки, снятое туристами. Начальник научного отдела «Заповедников Таймыра» Михаил Бондарь сказал, что это остромордая лягушка – существо для наших краёв крайне редкое. В прошлом году было сообщение о встрече с этим видом на озере Тоннель, но изображения не было – это первые фиксации остромордой лягушки на Таймыре. Специалисты «Заповедников Таймыра» просят автора фотографий откликнуться, чтобы уточнить обстоятельства съёмки.Вместе с этим всех норильчан приглашают принять участие в фотоохоте на редкие виды животных и растений. «Снимайте то, что вам кажется необычным и редким для наших мест явлением и делитесь фото- и видеоматериалами в нашей группе на Фэйсбук», - говорится на сайте «Заповедников Таймыра».Стоит отметить, что новые, ранее не замеченные в нашей заполярной природе виды животных и растений каждый год удивляют не только местных туристов, но и научных работников Объединенной дирекции «Заповедников Таймыра». Например, на озере Лама несколько лет назад учёные-биологи нашли росянку – хищное растение, для нашего региона более чем необычное. Многие видели бабочек-махаонов – тоже не наш вид насекомых. Почти все грибники сталкивались с мухоморами, которых ещё десять лет назад мало кто видел в окрестностях Норильска. У Талнахских гор найдены кедры – этого растения на Таймыре вообще никогда не было. Документально зафиксировано продвижение лиственницы на север за последние 100 лет на десятки километров.Фото с сайта zapovedsever.ru