Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40654

6 сентября 2019, 17:17



В августе норильчане «подарили» мошенникам более трёх миллионов рублей.

В настоящее время наибольшее распространение получили звонки о якобы одобренном кредите. Жертвами таких сообщений становится в основном молодёжь и люди, которые недавно приехали в Норильск. Многие попадаются на объявления о продаже дорогостоящих товаров по низким ценам (чаще всего строительных материалов и телефонов). Кто-то не задумываясь выполняет инструкции лжесотрудников служб безопасности банка или правоохранительных органов. Женщины в борьбе за молодость верят в чудодейственные и дорогостоящие БАДы. Чаще всего мошенники звонят с телефонов, начинающихся на 495, 499. При этом они находятся в одном из крупных городов России - Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре. Раньше жертвами злоумышленников становились пенсионеры, сейчас - норильчане от 25 до 45 лет. При этом пострадавшие знают или слышали о некоторых мошеннических схемах, но продолжают верить в чудеса и мгновенное обогащение. - Не стоит слепо доверять каждому. Если звонящий говорит, что он звонит из банка или сотовой компании, возьмите паузу и перезвоните в банк по указанному на пластиковой карте телефону или перезвоните своему провайдеру. Если вам сообщают о попавшем в беду родственнике, позвоните сначала родственнику, а потом переводите деньги. Прежде чем начать переводить куда-то или кому-то деньги, сделайте паузу и задайте себе вопросы: зачем и для чего вы это делаете? – рекомендует Владимир Аршалуйсян. За август зарегистрировано 14 фактов мошеннических действий, ведётся следствие по семи, в пять случаях есть реальные шансы привлечь обманщиков к уголовной ответственности. Суммы, которые люди переводят преступникам, колеблются от нескольких тысяч до миллионов рублей. Только в августе норильчане «подарили» мошенникам более трёх миллионов рублей. Самыми «затратными» стали случаи, когда мужчина перевёл почти 700 тысяч рублей колдуну, а женщина, пообщавшись с лжеброкером, в надежде получить приличный куш перевела ему около полутора миллионов рублей. При этом люди, чтобы отдать деньги незнакомцам, берут кредиты или занимают у знакомых. Зачастую они начинают подозревать, что общаются с преступниками, но увы, их это не останавливает. Фото Ирины Яринской

Просмотров:112 Об этом рассказали журналистам Владимир Аршалуйсян, и. о. начальника полиции отдела МВД России по городу Норильску, и Михаил Милин, и.о. начальника отдела уголовного розыска.В настоящее время наибольшее распространение получили звонки о якобы одобренном кредите. Жертвами таких сообщений становится в основном молодёжь и люди, которые недавно приехали в Норильск. Многие попадаются на объявления о продаже дорогостоящих товаров по низким ценам (чаще всего строительных материалов и телефонов). Кто-то не задумываясь выполняет инструкции лжесотрудников служб безопасности банка или правоохранительных органов. Женщины в борьбе за молодость верят в чудодейственные и дорогостоящие БАДы.Чаще всего мошенники звонят с телефонов, начинающихся на 495, 499. При этом они находятся в одном из крупных городов России - Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре. Раньше жертвами злоумышленников становились пенсионеры, сейчас - норильчане от 25 до 45 лет. При этом пострадавшие знают или слышали о некоторых мошеннических схемах, но продолжают верить в чудеса и мгновенное обогащение.- Не стоит слепо доверять каждому. Если звонящий говорит, что он звонит из банка или сотовой компании, возьмите паузу и перезвоните в банк по указанному на пластиковой карте телефону или перезвоните своему провайдеру. Если вам сообщают о попавшем в беду родственнике, позвоните сначала родственнику, а потом переводите деньги. Прежде чем начать переводить куда-то или кому-то деньги, сделайте паузу и задайте себе вопросы: зачем и для чего вы это делаете? – рекомендует Владимир Аршалуйсян.За август зарегистрировано 14 фактов мошеннических действий, ведётся следствие по семи, в пять случаях есть реальные шансы привлечь обманщиков к уголовной ответственности. Суммы, которые люди переводят преступникам, колеблются от нескольких тысяч до миллионов рублей. Только в августе норильчане «подарили» мошенникам более трёх миллионов рублей. Самыми «затратными» стали случаи, когда мужчина перевёл почти 700 тысяч рублей колдуну, а женщина, пообщавшись с лжеброкером, в надежде получить приличный куш перевела ему около полутора миллионов рублей. При этом люди, чтобы отдать деньги незнакомцам, берут кредиты или занимают у знакомых. Зачастую они начинают подозревать, что общаются с преступниками, но увы, их это не останавливает.Фото Ирины Яринской