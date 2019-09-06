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6 сентября 2019, 18:24



Экологический взвод Центрального военного округа перевыполнил план по уборке мусора в Норильске.

Личный состав экологического взвода приступил к перебазированию в пункт постоянной дислокации. Подразделение экологов насчитывает 30 человек, а также 9 единиц инженерной и автомобильной техники, в том числе грейдеры, краны и пресс для компоновки арктического мусора, сообщила пресс-служба Центрального военного округа. Фото с сайта structure.mil.ru

Просмотров:119 С 10 июня военные собрали и доставили в места складирования более полутора тысяч тонн металлолома. 232 тонны вывезли из района аэропорта, более 1110 тонн - с территории бывшего военного городка в Алыкеле и ещё 200 тонн из Дудинки. Всего же в этом году военные экологи планировали вывезти 900 тонн мусора, то есть план перевыполнен.Личный состав экологического взвода приступил к перебазированию в пункт постоянной дислокации. Подразделение экологов насчитывает 30 человек, а также 9 единиц инженерной и автомобильной техники, в том числе грейдеры, краны и пресс для компоновки арктического мусора, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.Фото с сайта structure.mil.ru