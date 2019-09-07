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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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13:28 Сегодня на стадионе «Заполярник» проходит всероссийская акция «День бега «Кросс наций».
12:10 Путь к сердцу Кайеркана подходит к концу. Рабочие заканчивают монтаж букв в сквере у ручья, окончательный облик композиция обретет в начале следующей недели.
12:06 Сезон посадок: сегодня норильчане вышли на традиционный субботник по озеленению города.
18:24 Экологический взвод Центрального военного округа перевыполнил план по уборке мусора в Норильске.
17:17 В августе норильчане «подарили» мошенникам более трёх миллионов рублей.
17:13 Фотоохота на редкие виды животных и растений открыта. На Таймыре впервые зафиксировали появление остромордой лягушки.
16:12 Сегодня для первоклассников Норильска и Дудинки прошли «Уроки компании».
15:49 За кражу кабеля норильчанин получил условный срок.
15:29 НПОПАТ проведёт собеседование для желающих устроиться на работу.
15:19 «Норникель» и Российский экспортный центр расширяют партнёрство.
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