Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40656

7 сентября 2019, 12:06



Сезон посадок: сегодня норильчане вышли на традиционный субботник по озеленению города.

Ежегодно горожане дважды массово собираются, чтобы благоустроить Норильск: в начале лета после схода снега убирают мусор, скопившийся за зиму, и в сентябре - сажают ивы и лиственницы. По мнению специалистов, пересадка растений из тундры именно в это время года дает наибольшую приживаемость. Сегодня сотрудники учреждений и предприятий убирали с газонов неприжившиеся насаждения (процент их от общего количества посадок невелик) и высаживали новые. Работы велись во всех районах Норильска. О том, сколько в этом году было посажено кустарников и чем отличался субботник этого года от предыдущих, читайте в ближайшем выпуске «Заполярной Правды». Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:241 Ежегодно горожане дважды массово собираются, чтобы благоустроить Норильск: в начале лета после схода снега убирают мусор, скопившийся за зиму, и в сентябре - сажают ивы и лиственницы. По мнению специалистов, пересадка растений из тундры именно в это время года дает наибольшую приживаемость. Сегодня сотрудники учреждений и предприятий убирали с газонов неприжившиеся насаждения (процент их от общего количества посадок невелик) и высаживали новые. Работы велись во всех районах Норильска.О том, сколько в этом году было посажено кустарников и чем отличался субботник этого года от предыдущих, читайте в ближайшем выпуске «Заполярной Правды».Фото Дениса Кожевникова