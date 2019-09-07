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7 сентября 2019, 12:10



Путь к сердцу Кайеркана подходит к концу. Рабочие заканчивают монтаж букв в сквере у ручья, окончательный облик композиция обретет в начале следующей недели.

Закончить эту часть программы «Благоустройство комфортной городской среды» в Кайеркане планируется к концу сентября. Фото Марины Андриюк

Просмотров:218 Благоустройство сквера у ручья Кайерканского вошло в завершающую стадию. Сегодня ведется монтаж фонарей на 32 опорах освещения, которые установлены на новой площади, состоящей из сложной системы переплетающихся дорожек, спусков и лестниц. Параллельно рабочие монтируют буквы, которые сложатся в подсвеченную композицию «Я люблю Кайеркан»: сегодня еще собирают сами буквы, сердце планируют установить в понедельник, если не помешает погода.Закончить эту часть программы «Благоустройство комфортной городской среды» в Кайеркане планируется к концу сентября.Фото Марины Андриюк