Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40658

7 сентября 2019, 13:28



Сегодня на стадионе «Заполярник» проходит всероссийская акция «День бега «Кросс наций».

Подробный репортаж с «Кросса наций» читайте в ближайшем номере газеты «Заполярная Правда». Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:228 В Норильске в этом году акцию решили провести на неделю раньше из-за неблагоприятного прогноза погоды на вторую четверть сентября. На старт вышли легкоатлеты и физкультурники разного возраста и спортивных групп. Первыми стартовали самые младшие участники - воспитанники детских спортивных школ. Спортсмены постарше будут бежать на более длинные дистанции - от 1 до 4 километров с выходом за пределы стадиона. Протяженность забега зависит от возраста участников.Подробный репортаж с «Кросса наций» читайте в ближайшем номере газеты «Заполярная Правда».Фото Дениса Кожевникова