Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40659

9 сентября 2019, 10:45



10 нарушителей и почти 2 км рыбацких сетей. Опергруппа провела очередной рейд в охранной зоне заповедника Путоранский.

По словам государственного инспектора Алексея Соколова, рейдовые мероприятия прошли без особых происшествий и сопротивления со стороны браконьеров. Напротив, нарушители напугались вертолёта и побросали сети, которые пришлось собирать специалистам Объединённой дирекции. Итог работы - около двух километров сетей и 10 протоколов об административном правонарушении. Фото с сайта zapovedsever.ru

Просмотров:25 Кроме сотрудников оперативной группы Объединённой дирекции «Заповедников Таймыра» в рейд, на выявление правонарушений, вышли также руководитель учреждения Константин Просекин и его заместитель по охране Николай Корнеев. Для инспектирования охранной зоны заповедника Путоранский привлекли вертолёт и скоростной катер. Эти технические средства помогли провести проверку оперативно и значительно увеличили результативность.По словам государственного инспектора Алексея Соколова, рейдовые мероприятия прошли без особых происшествий и сопротивления со стороны браконьеров. Напротив, нарушители напугались вертолёта и побросали сети, которые пришлось собирать специалистам Объединённой дирекции. Итог работы - около двух километров сетей и 10 протоколов об административном правонарушении.Фото с сайта zapovedsever.ru