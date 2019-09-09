Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40660

9 сентября 2019, 11:00



Ближайший сосед Дудинского морского порта и многолетний партнёр по логистике Мурманский морской торговый порт отметил свою 104-ю годовщину.

В настоящее время Мурманский морской торговый порт является одним из важнейших транспортных узлов как для Арктики, так и для России в целом. Уже в ближайшее время начнётся реализация проектов, результаты которых рассчитаны на период свыше 50 лет. Речь идёт о реконструкции гидротехнических сооружений, срок службы которых - минимум полвека, сообщается на сайте ММТП. Поздравив коллег с праздником, генеральный директор Мурманского морского торгового порта Александр Масько тут же дал старт празднования юбилея - 105-летия ММТП. Фото с сайта portmurmansk.ru/ru

Просмотров:198 Мурманск является не только ближайшим крупным транспортным узлом в западном секторе Арктики, но и следующим пунктом на Северном морском пути в западном направлении. Здесь расположена база атомного ледокольного флота, который работает в числе прочих и на Дудинской линии, осуществляя проводку судов через море Лаптевых и Карское море на Таймыр. В Мурманском морском торговом порту расположены транспортные терминалы «Норникеля».В настоящее время Мурманский морской торговый порт является одним из важнейших транспортных узлов как для Арктики, так и для России в целом. Уже в ближайшее время начнётся реализация проектов, результаты которых рассчитаны на период свыше 50 лет. Речь идёт о реконструкции гидротехнических сооружений, срок службы которых - минимум полвека, сообщается на сайте ММТП.Поздравив коллег с праздником, генеральный директор Мурманского морского торгового порта Александр Масько тут же дал старт празднования юбилея - 105-летия ММТП.Фото с сайта portmurmansk.ru/ru