Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40661

9 сентября 2019, 11:21



Норильчанам предлагают создать арт-объект для своего города.

Приём заявок завершится 25 сентября. По первой номинации работы принимают по электронной почте gorizont-norilsk@yandex.ru. По второй и третьей необходимо предварительное согласование по телефонам: 41-56-78, 33-15-14. Итоги конкурса подведут после 30 октября 2019 года. Лучшие работы установят на территории комплекса «Горизонт», а финалистов наградят памятными подарками.

Просмотров:209 Продолжается приём заявок на конкурс «Арт-объект своему городу». Номинаций несколько: «Концепция арт-объекта из металлургической чаши» (необходимо предоставить только эскиз в электронном виде, лучший воплотят организаторы), «Коллективная работа из вторсырья», «Индивидуальная работа из вторсырья». В качестве материалов можно использовать дерево, керамику, металл, резину – всё, чему можно дать вторую жизнь. Арт-объект должен быть не менее 1,5 метра в высоту, соответствовать экологической тематике, иметь устойчивую конструкцию. Соответствие требованиям будет проверять жюри, как и оригинальность художественного решения, выразительность, креативность, узнаваемость и яркость образа, сообщается на сайте норильск.рф.Приём заявок завершится 25 сентября. По первой номинации работы принимают по электронной почте gorizont-norilsk@yandex.ru. По второй и третьей необходимо предварительное согласование по телефонам: 41-56-78, 33-15-14.Итоги конкурса подведут после 30 октября 2019 года. Лучшие работы установят на территории комплекса «Горизонт», а финалистов наградят памятными подарками.