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9 сентября 2019, 12:00



В Норильске провели торжественное вручение паспортов, приуроченное к 300-летию со дня образования органов по вопросам миграции.

После церемонии вручения паспортов ребята торжественно принесли клятву быть достойными гражданами страны, любить свою Родину. Фото с сайта норильск.24.мвд.рф

Просмотров:300 В отделе по вопросам миграции состоялась торжественная церемония вручения паспортов юношам и девушкам, достигшим 14-летия. С приветственным словом к ребятам обратилась временно исполняющая обязанности начальника отдела по вопросам миграции отдела МВД России по г. Норильску майор полиции Татьяна Адамчук. Она поздравила присутствующих с важным событием в их жизни - получением главного документа, удостоверяющего личность в государстве, пожелала юным гражданам России всегда быть добропорядочными и безукоризненно следовать требованиям закона.После церемонии вручения паспортов ребята торжественно принесли клятву быть достойными гражданами страны, любить свою Родину.Фото с сайта норильск.24.мвд.рф