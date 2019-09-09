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9 сентября 2019, 12:11



Таймыр примет участие в IV фестивале Русского географического общества в Москве.

Представители Таймыра везут в Москву собственную программу, которая расскажет участникам и гостям фестиваля РГО о традициях и обрядах народов Севера. Творческая делегации из Дудинки также познакомит с перспективами развития туризма на территории. Так, уже в день официального открытия на главной сцене фестиваля состоится интерактивная лекция - презентация книги «Дорога в вечность. Фольклор долган хатангской тундры», которая будет сопровождена демонстрацией традиционных долганских обрядов, исполнением этнических песен и показом слайдов с иллюстрациями к этому фольклорному произведению. Действо завершится традиционным круговым долганским танцем «Хэйро» с участием гостей фестиваля. Таймырцы проведут также целый ряд мастер-классов по резьбе по рогу оленя, изготовлению долганского амулета из подшейного оленьего волоса «Дьол» (Счастье), по этнохореографии (традиционные танцы долган). Главной особенностью каждого занятия станет личное участие гостей фестиваля в изготовлении амулетов, резьбе и, конечно, национальном хороводе «Хэйро». Отдельно будет представлена обрядовая программа благословения, имянаречения и очищения у долган, а также популярные национальные игры - «Прыжки по кочкам», «Шапка», «Метание маута», «Перетягивание палки». «На фестивале будут представлены практически все уголки нашей страны, все этносы, народности. Здесь будет представлена самая широкая экспозиция в сегодняшней выставочной деятельности разных туроператоров. Крупнее этого мероприятия по туризму вряд ли можно найти», - рассказал президент РГО Сергей Шойгу. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:191 Фестиваль пройдёт в столичном парке «Зарядье» с 13 по 22 сентября.В течение десяти дней гости фестиваля смогут познакомиться с разнообразной природой России и культурным достоянием народов нашей страны. Посетители фестиваля узнают, как путешествовать по регионам России увлекательно и доступно. В программе фестиваля - лекции знаменитых учёных и путешественников, творческие встречи с фотографами и кинематографистами, мастер-классы по танцам, игре на музыкальных инструментах и декоративно-прикладному искусству, выступления национальных коллективов со всей России, показы документальных фильмов, интеллектуальные игры и викторины с призами.Представители Таймыра везут в Москву собственную программу, которая расскажет участникам и гостям фестиваля РГО о традициях и обрядах народов Севера. Творческая делегации из Дудинки также познакомит с перспективами развития туризма на территории.Так, уже в день официального открытия на главной сцене фестиваля состоится интерактивная лекция - презентация книги «Дорога в вечность. Фольклор долган хатангской тундры», которая будет сопровождена демонстрацией традиционных долганских обрядов, исполнением этнических песен и показом слайдов с иллюстрациями к этому фольклорному произведению. Действо завершится традиционным круговым долганским танцем «Хэйро» с участием гостей фестиваля.Таймырцы проведут также целый ряд мастер-классов по резьбе по рогу оленя, изготовлению долганского амулета из подшейного оленьего волоса «Дьол» (Счастье), по этнохореографии (традиционные танцы долган). Главной особенностью каждого занятия станет личное участие гостей фестиваля в изготовлении амулетов, резьбе и, конечно, национальном хороводе «Хэйро».Отдельно будет представлена обрядовая программа благословения, имянаречения и очищения у долган, а также популярные национальные игры - «Прыжки по кочкам», «Шапка», «Метание маута», «Перетягивание палки».«На фестивале будут представлены практически все уголки нашей страны, все этносы, народности. Здесь будет представлена самая широкая экспозиция в сегодняшней выставочной деятельности разных туроператоров. Крупнее этого мероприятия по туризму вряд ли можно найти», - рассказал президент РГО Сергей Шойгу.Фото Дениса Кожевникова