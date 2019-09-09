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9 сентября 2019, 13:04



Новый атом в Арктику. «Атомфлот» и «Балтийский завод» построят новые серийные ледоколы.

Семь лет назад, также в августе, был подписан договор на строительство головного универсального ледокола «Арктика», в этом году он уже выйдет на ходовые испытания. Генеральный директор «Атомфлота» Мустафа Кашка нашёл это символичным. «Востребованность атомного ледокольного флота в акватории Северного морского пути растёт вместе с темпами грузопотока, а значит, эра новейших атомных ледоколов продолжается», - отметил он. Ледоколы проекта 22220 являются перспективными разработками, играют ключевую роль в обеспечении круглогодичной навигации на Северном морском пути и достижении плановых объёмов транспортировки грузов в 80 миллионов тонн к 2024 году. Главное достоинство судов данного проекта - универсальность, возможность менять осадку и заходить в русла рек. Ледоколы этой серии должны заменить не только своих больших собратьев в Арктике, но и ледоколы с малой осадкой «Таймыр» и «Вайгач», работающие сейчас на дудинской линии. Сегодня Балтийский завод уже ведёт строительство головного и двух серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Готовность ледокола «Арктика» - 87,7%, «Сибирь» - 58,5%, «Урал» - 44%. Сдача в эксплуатацию атомного ледокола «Арктика» запланирована на май 2020 года. Фото с сайта rosatomflot.ru

Просмотров:202 В Мурманске состоялось подписание договора между госпредприятием «Атомфлот» и Балтийским заводом на строительство третьего и четвёртого новых серийных атомных ледоколов проекта 22220, сообщает портал rosatomflot.ru.Семь лет назад, также в августе, был подписан договор на строительство головного универсального ледокола «Арктика», в этом году он уже выйдет на ходовые испытания. Генеральный директор «Атомфлота» Мустафа Кашка нашёл это символичным. «Востребованность атомного ледокольного флота в акватории Северного морского пути растёт вместе с темпами грузопотока, а значит, эра новейших атомных ледоколов продолжается», - отметил он.Ледоколы проекта 22220 являются перспективными разработками, играют ключевую роль в обеспечении круглогодичной навигации на Северном морском пути и достижении плановых объёмов транспортировки грузов в 80 миллионов тонн к 2024 году. Главное достоинство судов данного проекта - универсальность, возможность менять осадку и заходить в русла рек. Ледоколы этой серии должны заменить не только своих больших собратьев в Арктике, но и ледоколы с малой осадкой «Таймыр» и «Вайгач», работающие сейчас на дудинской линии.Сегодня Балтийский завод уже ведёт строительство головного и двух серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Готовность ледокола «Арктика» - 87,7%, «Сибирь» - 58,5%, «Урал» - 44%. Сдача в эксплуатацию атомного ледокола «Арктика» запланирована на май 2020 года.Фото с сайта rosatomflot.ru