Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40665

9 сентября 2019, 13:25



Сегодня в городе начался отопительный сезон.

В течение трёх дней тепло будет подано во все многоквартирные дома и социально значимые объекты. О дате запуска конкретного жилого дома можно узнать в управляющих организациях.

Просмотров:393 АО «НТЭК» и МУП «КОС» по распоряжению администрации приступили к подключению жилых домов к системе теплоснабжения.В течение трёх дней тепло будет подано во все многоквартирные дома и социально значимые объекты. О дате запуска конкретного жилого дома можно узнать в управляющих организациях.