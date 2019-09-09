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9 сентября 2019, 13:29

Минпромторг России, Красноярский край и «Норникель» заключили соглашение о сотрудничестве в области инвестпроектов и крупных проектов природоохранного назначения.


Подписание документа состоялось 6 сентября в Норильске. Подписи под документом поставили министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин и старший вице-президент — руководитель блока сбыта, ресурсного обеспечения и инновационного развития «Норникеля» Сергей Батехин.
Соглашение направлено на оказание поддержки бизнесу, который реализует инвестиционные проекты в регионе. Предусматриваются также расширение сферы применения отечественного оборудования, поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по созданию и внедрению новых видов оборудования на территории края. Документ подразумевает содействие в совершенствовании нормативной правовой базы в сфере промышленности и инвестиционной деятельности, сообщается на сайте «Норникеля».
«Государство в лице Министерства промышленности и торговли готово содействовать инвестиционным проектам на всех стадиях их реализации, созданию и развитию высокотехнологичных производств, внедрению наилучших доступных технологий, а также способствовать проведению мероприятий по предоставлению субсидий, компенсирующих затраты НИОКР в рамках реализации инвестиционных проектов», — отметил Денис Мантуров.
«Норникель» реализует проекты не только в сфере добычи и производства, но и в области инфраструктуры, экологии и транспорта, а также проекты социальной сферы. Только в новом инвестиционном цикле с 2019 по 2022 год капитальные затраты «Норникеля», включая экологические проекты, составят до 11,5 млрд долларов.
Это касается развития рудной базы Талнахского рудного узла и расширения мощностей Талнахской обогатительной фабрики. Компания реализует проект по освоению запасов Южного кластера — северной части месторождения Норильск-1. Кроме того, «Норникель» переводит в активную фазу масштабный и капиталоёмкий Серный проект, реализация которого позволит снизить к 2023 году выбросы диоксида серы в Норильском промышленном районе на 75% по сравнению с уровнем 2017 года. Объём инвестиций только в Серный проект составляет 2,5 млрд долларов.
«Все наши проекты — и экологические, и социальные, и производственные — направлены на долгосрочный рост и устойчивое развитие Красноярского края, — подчеркнул Сергей Батехин. — Успешное выполнение поставленных задач обусловлено прежде всего нашим конструктивным взаимодействием с министерством и краевыми властями в рамках государственно-частного партнерства».
«Компания берёт на себя большой объём обязательств. Государство же в рамках подписанного соглашения готово оказать поддержку в реализации инвестиционных планов природоохранного назначения, — отметил Юрий Лапшин. — В частности, Красноярский край готов совершенствовать региональное законодательство в части регулирования и поддержки промышленной деятельности, а также работать с федеральными органами власти, чтобы стимулировать развитие промышленности на территории региона».
Фото Владимира Макушкина
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