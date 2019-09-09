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9 сентября 2019, 14:09



В воскресенье сыграны финальные игры заключительного в сезоне турнира большого футбола - 39-го Кубка «Заполярной Правды». Теперь он перешёл к команде «Туран».

Спустя полчаса на поле вышли дружины, которые в этом году разыграли Кубок, – «Туран» и «Юлдыз». «Юлдыз» боролся до конца, причём чем ближе был финальный свисток судьи, тем отчаяннее боролись игроки: местами грубовато, но в пределах правил, отметил Наил Гусейнов, главный судья турнира. Такое упорство было оправданно - в соперниках значилась сильная команда, которая в этом сезоне уже положила в свою копилку золото Кубка города, бронзу чемпионата Норильска, а сейчас всерьёз решившая удвоить золотой запас футбольного лета. И им это удалось: «Туран» выиграл финальный матч со счётом 2:1. Наил Гусейнов, главный судья турнира подытожил: - Хочу всех подразвить с окончанием сезона, спасибо игрокам, судьям, всем, кто помогал с организацией игр, болельщикам. Будущим летом нас ждёт и юбилейный Кубок «Заполярной Правды», так что приходите и болейте на здоровье! Фото Владимира Макушкина

Просмотров:162 В игре за третье место «Алании», чемпиону прошлого года, противостояла хорошо знакомая ей команда «Масаллы», молодая и дерзкая. В итоге счёт получился не по-футбольному большой - 3:3 после окончания основного времени, и встреча перетекла в серию зрелищных послематчевых пенальти, схватку вратарей. После шести забитых мячей футбольная Фортуна воздала должное упорству осетинской команды: сейв голкипера «Алании» принёс ей бронзу Кубка ЗП.Спустя полчаса на поле вышли дружины, которые в этом году разыграли Кубок, – «Туран» и «Юлдыз». «Юлдыз» боролся до конца, причём чем ближе был финальный свисток судьи, тем отчаяннее боролись игроки: местами грубовато, но в пределах правил, отметил Наил Гусейнов, главный судья турнира. Такое упорство было оправданно - в соперниках значилась сильная команда, которая в этом сезоне уже положила в свою копилку золото Кубка города, бронзу чемпионата Норильска, а сейчас всерьёз решившая удвоить золотой запас футбольного лета. И им это удалось: «Туран» выиграл финальный матч со счётом 2:1.Наил Гусейнов, главный судья турнира подытожил:- Хочу всех подразвить с окончанием сезона, спасибо игрокам, судьям, всем, кто помогал с организацией игр, болельщикам. Будущим летом нас ждёт и юбилейный Кубок «Заполярной Правды», так что приходите и болейте на здоровье!Фото Владимира Макушкина