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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:12 Юных норильчан приглашают принять участие в интеллектуальных мероприятиях.
17:05 Более 12 тысяч школьников края пройдут профориентационное тестирование.
16:48 Синоптики прогнозируют на этой неделе похолодание и даже первый снег.
16:33 Норильск в очередной раз встретит «Живой звук». С 24 по 27 октября в Городском центре культуры пройдет фестиваль музыки нового формата.
16:10 Отряд ЮИД школы № 14 призвал водителей быть внимательнее на дорогах.
14:57 В Норильске прошёл четвёртый юношеский турнир по мини-футболу «Полярный Мишка».
14:56 Чудеса на виражах покажут норильские школьники. На станции юных техников пройдут соревнования в рамках конкурса «Стритрейсер».
14:52 В Норильске прошёл гандикап-турнир, посвящённый открытию шахматного сезона 2019/20.
14:50 МФК «Норильский никель» заключил контракт с Владиславом Шаяхметовым. Рекордсмен сборной России в новой команде будет выступать под привычным вторым номером.
14:11 Белым медведям в «Роевом ручье» подарили высокотехнологичный мяч.
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