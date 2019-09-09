Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40668

9 сентября 2019, 14:09



Почти 900 юных норильчан узнали больше о востребованных профессиях.

Участниками акции стали ребята, занятые в трудовых отрядах, отдыхающие в оздоровительных лагерях и на пришкольных площадках, посетители молодёжных центров и библиотек. Особое внимание уделялось подросткам с ограниченными возможностями здоровья, сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Специалисты центра занятости провели 117 занятий по профессиональному самоопределению школьников. Например, тренинг-семинар «Предприятия и профессии нашего города» состоялся при участии волонтёров-профориентаторов краевого движения «Твои горизонты». В ходе мероприятия добровольцы из Норильского педагогического колледжа рассказали ребятам о правилах поступления, направлениях подготовки и особенностях учебного процесса. Также в рамках акции на базе городских оздоровительных лагерей и учреждений культуры прошли многочисленные интерактивные игры, конкурсы, экскурсии и познавательные программы. Отметим, что акция службы занятости «Большая перемена» проводится в рамках реализации Стратегии развития профессиональной ориентации населения в Красноярском крае.

Просмотров:175 Центр занятости населения Норильска этим летом провёл мероприятия для 883 юных горожан в рамках профориентационной акции «Большая перемена», сообщается на официальном портале Красноярского края.Участниками акции стали ребята, занятые в трудовых отрядах, отдыхающие в оздоровительных лагерях и на пришкольных площадках, посетители молодёжных центров и библиотек. Особое внимание уделялось подросткам с ограниченными возможностями здоровья, сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.Специалисты центра занятости провели 117 занятий по профессиональному самоопределению школьников.Например, тренинг-семинар «Предприятия и профессии нашего города» состоялся при участии волонтёров-профориентаторов краевого движения «Твои горизонты». В ходе мероприятия добровольцы из Норильского педагогического колледжа рассказали ребятам о правилах поступления, направлениях подготовки и особенностях учебного процесса.Также в рамках акции на базе городских оздоровительных лагерей и учреждений культуры прошли многочисленные интерактивные игры, конкурсы, экскурсии и познавательные программы.Отметим, что акция службы занятости «Большая перемена» проводится в рамках реализации Стратегии развития профессиональной ориентации населения в Красноярском крае.