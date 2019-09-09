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9 сентября 2019, 14:11



Белым медведям в «Роевом ручье» подарили высокотехнологичный мяч.

Белые медведи Феликс и Аврора уже оценили игрушку и весь день играли с мячом в бассейне. У белых медведей в «Роевом ручье» постоянно появляются новые игрушки. Например, в начале августа в вольере животных установили искусственный туман и принесли игрушки с разными запахами. А посетителей зоопарка часто просят принести в дар пластиковые канистры — их медведи разгрызают довольно быстро. Напомним, сейчас в «Роевом ручье» содержится четыре белых медведя — это самец Феликс, самки Урсула, Аврора и пока безымянная медведица из Норильска, однако в парке может содержаться только три животных. До нового года руководству предстоит решить, кто из животных останется в «Роевом ручье», а с кем придётся расстаться. Фото: roevzoo

Просмотров:187 В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» белым медведям подарили новую игрушку. Мяч выполнен из очень крепкого материала, и сломать или разгрызть игрушку медведям будет не так легко. Кроме того, мяч можно подвешивать к потолку — для этого там предусмотрены специальные крючки. Такие игрушки для животных производят в Дивногорске.Белые медведи Феликс и Аврора уже оценили игрушку и весь день играли с мячом в бассейне.У белых медведей в «Роевом ручье» постоянно появляются новые игрушки. Например, в начале августа в вольере животных установили искусственный туман и принесли игрушки с разными запахами. А посетителей зоопарка часто просят принести в дар пластиковые канистры — их медведи разгрызают довольно быстро.Напомним, сейчас в «Роевом ручье» содержится четыре белых медведя — это самец Феликс, самки Урсула, Аврора и пока безымянная медведица из Норильска, однако в парке может содержаться только три животных. До нового года руководству предстоит решить, кто из животных останется в «Роевом ручье», а с кем придётся расстаться.Фото: roevzoo