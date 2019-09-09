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9 сентября 2019, 14:50



МФК «Норильский никель» заключил контракт с Владиславом Шаяхметовым. Рекордсмен сборной России в новой команде будет выступать под привычным вторым номером.

- Со всеми ребятами знаком, везде где-то мы пересекались, то в клубах, то в сборной, - отметил игрок. Сейчас задача номер один для Владислава - помочь заполярной команде идти к намеченной цели. Он уверен, что вся команда должна подходить к сезону с огоньком, с желанием работать для того, чтобы выполнить поставленные задачи. - Что касается болельщиков, то они - наш шестой игрок. Где бы я ни играл, болельщики - очень важная составляющая для хорошей игры. Без них не было бы нас. Желаю им терпения, ярких эмоций и, конечно, ярой поддержки в трудную минуту, - заключил игрок. К сожалению, проявить себя во втором матче первого тура чемпионата России по мини-футболу среди клубов Суперлиги между МФК «Норильский никель» и МФК «Динамо-Самара» нашим игрокам пока шанса не представилось: намеченная на 8 сентября игра была отменена по техническим причинам спортивного сооружения. Информацию о дате и месте проведения тура МФК обещает сообщить дополнительно. Фото пресс-службы МФК "Норильский никель"

Просмотров:193 По словам новичка, команда приняла его хорошо, атмосфера была очень дружественной:- Со всеми ребятами знаком, везде где-то мы пересекались, то в клубах, то в сборной, - отметил игрок.Сейчас задача номер один для Владислава - помочь заполярной команде идти к намеченной цели. Он уверен, что вся команда должна подходить к сезону с огоньком, с желанием работать для того, чтобы выполнить поставленные задачи.- Что касается болельщиков, то они - наш шестой игрок. Где бы я ни играл, болельщики - очень важная составляющая для хорошей игры. Без них не было бы нас. Желаю им терпения, ярких эмоций и, конечно, ярой поддержки в трудную минуту, - заключил игрок.К сожалению, проявить себя во втором матче первого тура чемпионата России по мини-футболу среди клубов Суперлиги между МФК «Норильский никель» и МФК «Динамо-Самара» нашим игрокам пока шанса не представилось: намеченная на 8 сентября игра была отменена по техническим причинам спортивного сооружения. Информацию о дате и месте проведения тура МФК обещает сообщить дополнительно.Фото пресс-службы МФК "Норильский никель"