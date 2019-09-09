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9 сентября 2019, 14:52



В Норильске прошёл гандикап-турнир, посвящённый открытию шахматного сезона 2019/20.

Турнир собрал 20 участников разных возрастов. Самым младшим шахматистам было всего восемь лет. В итоге в категории «мужчины» победителем стал Виталий Зайкин; в категории «юноши» - Денис Вертилецкий; в категории «девушки» - Гульнара Гусейнова. Ближайшие городские соревнования - чемпионат Норильска по быстрым шахматам пройдёт 22 сентября на стадионе «Заполярник», начало регистрации в 14.00, старт турнира в 14.30. Фото Н. Злотникова

Просмотров:186 Его особенностью является то, что сильные соперники дают фору более слабым. Максимальная фора составляла до 20 минут.Турнир собрал 20 участников разных возрастов. Самым младшим шахматистам было всего восемь лет. В итоге в категории «мужчины» победителем стал Виталий Зайкин; в категории «юноши» - Денис Вертилецкий; в категории «девушки» - Гульнара Гусейнова.Ближайшие городские соревнования - чемпионат Норильска по быстрым шахматам пройдёт 22 сентября на стадионе «Заполярник», начало регистрации в 14.00, старт турнира в 14.30.Фото Н. Злотникова