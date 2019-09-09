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9 сентября 2019, 14:56



Чудеса на виражах покажут норильские школьники. На станции юных техников пройдут соревнования в рамках конкурса «Стритрейсер».

Каждой из команд предстоит пройти через серьёзные испытания. Одно из них - это соревновательный трек, который состоит из нескольких этапов: «Сумасшедшие гонки», «Курс безопасного вождения», «Гонки на щеткоботах», «Автотюнинг» и «Интеллектуальный трек». Дополнительным этапом состязаний станет «Домашнее задание». В этом году участникам было предложено нарисовать «Мульттранспорт» - машину, которую каждый из нас видел в известных мультфильмах или который может стать героем анимации. Работы можно будет увидеть на выставке в СЮТ. Оценивать слаженность команд и их хорошую реакцию будет компетентное жюри, в состав которого войдут: члены управляющего совета СЮТ, а также представители городской общественности: президент спортивного байк-клуба «Полярные волки» Андрей Смирнов, старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции города Норильска Михаил Назаров. Фото специалистов Станции юных техников

Просмотров:159 «Стритрейсер» - это ежегодный городской конкурс среди школьных команд. И в эту субботу, 14 сентября, команды, в состав которых войдут учащиеся 4-х или 5-х классов, будут состязаться в гонках на радиоуправляемых машинках. Поддержат участников старшие наставники и болельщики от класса.Каждой из команд предстоит пройти через серьёзные испытания. Одно из них - это соревновательный трек, который состоит из нескольких этапов: «Сумасшедшие гонки», «Курс безопасного вождения», «Гонки на щеткоботах», «Автотюнинг» и «Интеллектуальный трек».Дополнительным этапом состязаний станет «Домашнее задание». В этом году участникам было предложено нарисовать «Мульттранспорт» - машину, которую каждый из нас видел в известных мультфильмах или который может стать героем анимации. Работы можно будет увидеть на выставке в СЮТ.Оценивать слаженность команд и их хорошую реакцию будет компетентное жюри, в состав которого войдут: члены управляющего совета СЮТ, а также представители городской общественности: президент спортивного байк-клуба «Полярные волки» Андрей Смирнов, старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции города Норильска Михаил Назаров.Фото специалистов Станции юных техников