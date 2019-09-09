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9 сентября 2019, 14:57



В Норильске прошёл четвёртый юношеский турнир по мини-футболу «Полярный Мишка».

Итоги первого игрового дня распределились следующим образом: СШ № 31 - СШ № 28 - 3:2 СШ № 30 - СШ № 13 - 3:2 (пен.) СШ № 17 - СШ № 20 - 1:5 Гимназия № 5 - СШ № 38 - 0:2 СШ № 37 - СШ № 31 - 3:0 СШ № 6 - СШ № 30 - 3:0 СШ № 42 - СШ № 20 - 1:4 Гимназия № 1 - СШ № 38 - 0:1 По завершении встреч каждому участнику турнира были вручены подарки от партнеров Ассоциации мини-футбола России в рамках проекта «Мини-футбол - в школу». Участники получили подарочные карты «Спортмастер», памятные плакаты от YOKOHAMA RUSSIA и учебно-методические пособия. Турнир завершился на следующий день, 8 сентября. Первое место заняла команда школы № 37, следом расположились сборные СШ № 38 и СШ № 6. Лучшим вратарём признан Сергей Деденев (СШ № 37), защитником - Тимур Козлов (СШ № 6), нападающим - Канан Агаев (СШ № 20), бомбардиром Михаил Ананьев (СШ № 37), лучшим игроком турнира признан Владислав Яковлев (СШ № 38). Фото участников соревнований

Просмотров:196 Соревнования открыли 15-й сезон общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу». Турнир организован мини-футбольным клубом «Норильский никель» и администрацией Норильска. Он прошёл на площадке Дворца спорта «Арктика». В первый игровой день 12 школьных команд Норильска выясняли, кто будет участвовать в решающих играх за чемпионство.Итоги первого игрового дня распределились следующим образом:СШ № 31 - СШ № 28 - 3:2СШ № 30 - СШ № 13 - 3:2 (пен.)СШ № 17 - СШ № 20 - 1:5Гимназия № 5 - СШ № 38 - 0:2СШ № 37 - СШ № 31 - 3:0СШ № 6 - СШ № 30 - 3:0СШ № 42 - СШ № 20 - 1:4Гимназия № 1 - СШ № 38 - 0:1По завершении встреч каждому участнику турнира были вручены подарки от партнеров Ассоциации мини-футбола России в рамках проекта «Мини-футбол - в школу». Участники получили подарочные карты «Спортмастер», памятные плакаты от YOKOHAMA RUSSIA и учебно-методические пособия.Турнир завершился на следующий день, 8 сентября. Первое место заняла команда школы № 37, следом расположились сборные СШ № 38 и СШ № 6. Лучшим вратарём признан Сергей Деденев (СШ № 37), защитником - Тимур Козлов (СШ № 6), нападающим - Канан Агаев (СШ № 20), бомбардиром Михаил Ананьев (СШ № 37), лучшим игроком турнира признан Владислав Яковлев (СШ № 38).Фото участников соревнований